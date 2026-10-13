Herencia y rock en San Juan: los hijos de Coti y Sokol toman el escenario

Mamadera Bar se prepara para un fin de semana a puro rock con la visita consecutiva de los hijos de dos grandes referentes de la música nacional . El viernes 16 desembarcará Ismael Sokol , cantante y guitarrista de El Vuelto e hijo del recordado «Bocha» Sokol, mientras que el sábado 17 llegará por primera vez La Grecia, la potente banda de Dylan Sorokin , el hijo de Coti.

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La propuesta reúne a dos proyectos con fuerte personalidad propia, pero entrelazados por una mística compartida: llevar adelante la bandera de la música en la sangre.

La acción comenzará el viernes 16 de octubre en el marco del Jolgorio Fest , una fecha especial en la que también se presentarán las bandas Después de Viejos y Temblores.

Ismael Sokol , hijo de Alejandro "Bocha" Sokol, legendario cofundador de Sumo e histórico vocalista de Las Pelotas. Ismael está al frente de El Vuelto S.A. , proyecto fundado junto a su padre en 2004 como propuesta paralela. Tras la partida del "Bocha" en 2009, el músico tomó la posta para mantener encendida la obra y la memoria del recordado artista.

Con un repertorio de temas propios y clásicos emblemáticos de Sumo y Las Pelotas, el show promete repasar canciones inolvidables como Loco, Ojos grises, Flores negras y Pandemia, entre otros.

Dato: las entradas anticipadas se consiguen desde $10.000 a través de la plataforma eventurex.com.ar

Sábado 17: La Grecia en acción

El sábado 17 de octubre, el turno será para La Grecia, la agrupación nacida en Buenos Aires en 2022 que cuenta entre sus filas con Dylan Sorokin (guitarra), hijo del reconocido cantautor Coti Sorokin. El quinteto —completado por Martín "Chino" Benítez en voz, Benjamín Puelles en guitarra, Joaquín Wittenstein en bajo y Valentino Wengrovski en batería— arriba por primera vez a la provincia en el marco de su tour cuyano.

La gira de presentación de su segundo álbum de estudio, "Lady Garrón", incluye tres fechas consecutivas en el oeste argentino: comenzará el 16 de octubre en San Luis, pasará el 17 por San Juan y finalizará el 18 en Mendoza.

Con un sonido crudo, visceral y apoyado en guitarras potentes que fusionan blues, boogie, folk y punk, La Grecia se ha posicionado rápidamente como una de las propuestas más relevantes de la nueva camada del rock argentino. Tras llenar Niceto Club en Buenos Aires y haber compartido escenarios con figuras como Ratones Paranoicos, Guasones y el propio Coti, la banda promete hacer temblar el suelo sanjuanino con un show caracterizado por el agite y la conexión directa con el público.