Confirmaron que RJ Mitte, actor de Breaking Bad, murió por suicidio a los 34 años

La muerte de RJ Mitte , recordado mundialmente por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en Breaking Bad, sumó este martes una dolorosa confirmación. La representante del actor informó que el joven de 34 años murió por suicidio el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas.

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La noticia de su fallecimiento se había conocido un día antes, aunque en aquel momento sus representantes no habían informado las circunstancias. El Departamento de Policía de Brownsville había indicado inicialmente que la causa y la manera de la muerte permanecían pendientes mientras continuaba la investigación . Posteriormente, la representante de Mitte confirmó que se trató de un suicidio.

La Policía recibió un llamado alrededor de las 12.50 del lunes y encontró al actor sin vida en su domicilio. Las autoridades no habían difundido en las primeras horas una conclusión sobre el caso y señalaron que continuaban las actuaciones correspondientes.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte”, expresó su representante en el comunicado difundido tras conocerse la noticia.

Mitte tenía parálisis cerebral , condición que también tenía su personaje en Breaking Bad. Su trabajo en la serie, donde apareció en 56 de sus 62 episodios , lo convirtió además en una figura reconocida por su defensa de la inclusión y la representación de personas con discapacidad dentro de la industria audiovisual.

Fuera de la actuación, fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de encabezar The Mitte Foundation, dedicada a diferentes iniciativas comunitarias y filantrópicas. Al momento de su muerte mantenía varios proyectos en desarrollo y promocionaba la película Talking to Strangers.

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El dolor de Bryan Cranston: “Te voy a extrañar, hijo”

La confirmación generó una fuerte reacción entre quienes compartieron elenco con Mitte en Breaking Bad. Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White y fue su padre en la ficción, publicó un extenso mensaje para despedirlo.

El ganador del Emmy recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años y destacó cómo fue creciendo profesionalmente durante las cinco temporadas de la serie. Sobre la confirmación de su muerte, expresó que estaba profundamente afectado y recordó que ambos habían intercambiado mensajes pocas semanas antes para intentar coordinar un encuentro.

Cranston cerró su despedida con una frase especialmente emotiva: “Te voy a extrañar, hijo”.

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También se pronunciaron Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman, y Dean Norris, recordado como Hank Schrader. Paul aseguró estar “destrozado” por la noticia, mientras que Norris recordó a Mitte como una persona de buen corazón a quien había visto crecer durante los años de rodaje.

El papel que lo convirtió en una figura mundial

Mitte integró Breaking Bad durante sus cinco temporadas, entre 2008 y 2013, interpretando al hijo adolescente de Walter y Skyler White. La producción creada por Vince Gilligan se convirtió en una de las series más premiadas y reconocidas de la televisión estadounidense.

Tras el final del programa continuó trabajando en cine y televisión y utilizó buena parte de su exposición pública para impulsar una mayor inclusión de actores con discapacidad. Entre sus otros trabajos figuran participaciones en Switched at Birth, The Guardians of Justice, Hannah Montana y diferentes producciones cinematográficas.

Cinco días antes de su muerte, Mitte incluso había hablado públicamente sobre su interés en volver a interpretar a Walter Jr. si alguna vez se retomaba la historia de la familia White.

Su familia pidió privacidad mientras atraviesa el duelo y distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad y las artes publicaron mensajes en reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo por la inclusión.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos de suicidio, es importante buscar ayuda inmediata en los servicios de emergencia o de salud mental disponibles en tu localidad.