    • 12 de octubre de 2026 - 18:20

    Luto en Hollywood: falleció a los 34 años una de las estrellas de "Breaking Bad"

    Las autoridades investigan las causas del deceso. Su rol en la popular ficción y su trabajo por la inclusión de personas con discapacidad.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, murió este lunes 12 de octubre a los 34 años en Texas, Estados Unidos. La triste noticia fue dada a conocer por el portal especializado TMZ tras la confirmación de un funcionario del condado.

    Leé además

    Lucas Bongiovanni y Emilia Attías regresan esta noche a la pantalla de El Trece. 

    Esta noche, Lucas Bongiovanni vuelve a "Es mi sueño" junto a Emilia Attías

    Por Redacción Diario de Cuyo
    BTS llegará pronto a Argentina, para sus tres shows. ¿Qué pasará con el fandom?

    BTS en Argentina: cómo los espera el fandom local tras las tensiones en Perú y el pedido de RM

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las autoridades locales informaron que se abrieron las investigaciones pertinentes para esclarecer la causa de muerte, evaluándose entre las hipótesis un posible suicidio, aunque el motivo oficial no ha sido determinado de manera definitiva.

    La partida del joven intérprete causó un hondo impacto en el ambiente artístico y entre los seguidores de una de las producciones televisivas más emblemáticas de la historia reciente.

    El papel que lo llevó al reconocimiento global

    Mitte dio vida durante las cinco temporadas de Breaking Bad (emitida entre 2008 y 2013) a Walter White Jr., apodado “Flynn”, el hijo adolescente del personaje principal encarnado por Bryan Cranston y de Skyler White, interpretada por Anna Gunn. Su personaje desempeñó un rol clave a lo largo de 56 episodios, reflejando los duros matices y el impacto destructivo que las actividades criminales de su padre causaban en la dinámicas familiar.

    Nacido el 21 de agosto de 1992, Mitte fue diagnosticado a temprana edad con parálisis cerebral, una condición que también compartía con su personaje en la pantalla. Su trabajo en la ficción de AMC marcó un antecedente de relevancia en materia de visibilización e integración de actores con discapacidad en las producciones cinematográficas y televisivas a escala global.

    Carrera y compromiso social

    Tras el éxito global de la serie, el actor continuó sumando proyectos en cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran las películas The Oak Room y The Recall, así como participaciones en series como Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice.

    En paralelo a su carrera como actor, RJ Mitte mantuvo un firme compromiso con la inclusión de personas con discapacidad. Encabezó diversas campañas de concientización y colaboró de forma activa con organizaciones abocadas a promover la igualdad de oportunidades y la mejora en la calidad de vida de personas con diversas afecciones físicas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Conmovido, Gustavo Yanquelevich dio detalles del doloroso proceso que enfrentaron. 

    El doloroso silencio de la familia Yankelevich: la verdad tras doce años de espera

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Oriundo de Caucete, Walter Vilches tendrá mañana una prueba muy importante para su trayectoria lírica.

    El sanjuanino Walter Vilches, en la competencia del Metropolitan Opera

    Por Estela Ruiz M.
    En el certamen nacional de Malambo Femenino, San Juanpasó a la final en la categoría menor, con Valkiria (foto) y Valentina Villalón. 

    Campeonato Nacional de Malambo Femenino: pequeñas bailarinas sanjuaninas brillan en Tanti

    Por Estela Ruiz M.
    calamares, un jurado inflexible y una eliminacion que sorprendio en masterchef celebrity

    Calamares, un jurado inflexible y una eliminación que sorprendió en MasterChef Celebrity

    Por Redacción Diario de Cuyo