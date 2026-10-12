Luto en Hollywood: falleció a los 34 años una de las estrellas de "Breaking Bad"

Las autoridades investigan las causas del deceso. Su rol en la popular ficción y su trabajo por la inclusión de personas con discapacidad.

El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, murió este lunes 12 de octubre a los 34 años en Texas, Estados Unidos. La triste noticia fue dada a conocer por el portal especializado TMZ tras la confirmación de un funcionario del condado.

Las autoridades locales informaron que se abrieron las investigaciones pertinentes para esclarecer la causa de muerte, evaluándose entre las hipótesis un posible suicidio, aunque el motivo oficial no ha sido determinado de manera definitiva.

La partida del joven intérprete causó un hondo impacto en el ambiente artístico y entre los seguidores de una de las producciones televisivas más emblemáticas de la historia reciente.

El papel que lo llevó al reconocimiento global Mitte dio vida durante las cinco temporadas de Breaking Bad (emitida entre 2008 y 2013) a Walter White Jr., apodado “Flynn”, el hijo adolescente del personaje principal encarnado por Bryan Cranston y de Skyler White, interpretada por Anna Gunn. Su personaje desempeñó un rol clave a lo largo de 56 episodios, reflejando los duros matices y el impacto destructivo que las actividades criminales de su padre causaban en la dinámicas familiar.

Nacido el 21 de agosto de 1992, Mitte fue diagnosticado a temprana edad con parálisis cerebral, una condición que también compartía con su personaje en la pantalla. Su trabajo en la ficción de AMC marcó un antecedente de relevancia en materia de visibilización e integración de actores con discapacidad en las producciones cinematográficas y televisivas a escala global.