Murió a los 102 años una leyenda de Hollywood que ganó un Oscar con su primera película

Hollywood despidió a una de sus últimas grandes representantes de la era clásica. Eva Marie Saint murió a los 102 años en su residencia de Los Ángeles, rodeada de sus seres queridos, según confirmó su representante. La actriz falleció por causas naturales después de una carrera que se extendió durante más de seis décadas entre el cine, la televisión y el teatro.

Su trayectoria tuvo un comienzo difícil de igualar: ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto con la primera película de su carrera , On the Waterfront (1954), conocida en español como La ley del silencio. Allí interpretó a Edie Doyle y compartió pantalla con Marlon Brando bajo la dirección de Elia Kazan. Su actuación la convirtió inmediatamente en una de las figuras más prometedoras de Hollywood.

Antes de convertirse en estrella cinematográfica, Saint había desarrollado una carrera en radio, televisión y Broadway. Su ingreso al Actors Studio y su formación con Lee Strasberg fueron determinantes para superar la timidez que, según ella misma contó años después, había marcado sus primeros pasos como intérprete.

Eva Marie Sant, construyó una carrera de más de seis décadas y ganó el Oscar con su debut cinematográfico en 1954.

El salto definitivo llegó cuando Kazan la convocó para audicionar junto a Brando. La química entre ambos terminó definiendo su elección para On the Waterfront. La película ganó ocho premios Oscar y Saint se llevó la estatuilla por su debut en la pantalla grande, un logro que muy pocas actrices consiguieron en la historia de la Academia.

Pero su carrera no quedó atada a aquella primera aparición. Cinco años después protagonizó otro de los títulos que definirían su legado: Alfred Hitchcock la eligió para interpretar a Eve Kendall en North by Northwest (Con la muerte en los talones), junto a Cary Grant. Su personaje, elegante, enigmático y con una doble identidad, terminó convirtiéndose en uno de los más recordados de su filmografía.

De Hitchcock a Paul Newman

A lo largo de las décadas siguientes trabajó con algunos de los nombres más importantes del cine. Participó en Exodus junto a Paul Newman, en Grand Prix con Yves Montand y en producciones dirigidas por realizadores como Otto Preminger y Vincente Minnelli.

También construyó una extensa trayectoria televisiva. En esa faceta recibió varias nominaciones y obtuvo un premio Emmy, demostrando una versatilidad que le permitió mantenerse activa cuando muchas de las estrellas de su generación ya se habían retirado.

Incluso en sus últimos años continuó ligada a la actuación. Entre sus trabajos más recientes aparecieron Because of Winn-Dixie, Superman Returns y Winter's Tale. Su retiro definitivo llegó en 2014, después de una carrera que atravesó prácticamente toda la evolución del Hollywood moderno.

Una vida lejos de los excesos de Hollywood

Saint mantuvo además una vida personal especialmente estable para los estándares de la industria. Estuvo casada durante 65 años con el director y productor Jeffrey Hayden, fallecido en 2016, con quien tuvo dos hijos. Al momento de su muerte también tenía cuatro nietos y dos bisnietos.

Nacida el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, había pensado inicialmente en dedicarse a la enseñanza antes de descubrir su vocación por la actuación durante sus años universitarios. Aquella decisión terminó llevándola desde pequeños papeles en la radio hasta compartir escenas con algunas de las figuras más emblemáticas del siglo XX.

Con su muerte desaparece una de las últimas protagonistas vivas de aquella generación que convirtió al Hollywood de los años 50 y 60 en una referencia mundial. Su Oscar por On the Waterfront y su inolvidable papel bajo las órdenes de Hitchcock quedaron como dos de los momentos centrales de una carrera que comenzó de manera extraordinaria y se extendió durante décadas.