Sorpresa en Hollywood: Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo James Bond

Hollywood terminó este lunes con uno de sus secretos mejor guardados: Robert Pattinson será el nuevo James Bond . La cuenta oficial de 007 confirmó la elección del actor británico, que tomará el lugar que dejó Daniel Craig y encabezará una nueva etapa de una de las franquicias más famosas del cine.

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El anuncio fue tan directo como contundente. “ Robert Pattinson is James Bond ”, publicó la cuenta oficial de la saga junto con la primera imagen del intérprete caracterizado como el agente secreto. La confirmación terminó con años de especulaciones y con una lista de candidatos que llegó a incluir algunos de los nombres más reconocidos de Hollywood.

Pattinson se convertirá en el séptimo actor en interpretar oficialmente a James Bond en la saga cinematográfica principal. Antes llevaron el esmoquin Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien se despidió definitivamente del personaje con No Time to Die en 2021.

La elección llega después del período más largo sin una nueva película de Bond desde el nacimiento de la franquicia. La última entrega se estrenó hace cinco años y cerró de manera definitiva la etapa de Craig, que había comenzado con Casino Royale en 2006 y se extendió durante cinco películas.

Pattinson, de 40 años, llega al papel después de una transformación profesional que lo llevó desde el fenómeno adolescente de Crepúsculo hasta producciones de autor y grandes superproducciones. También interpreta actualmente a Bruce Wayne en la saga de The Batman, por lo que sumará a su carrera otro de los personajes más reconocibles de la cultura popular.

Denis Villeneuve estará detrás de la nueva era de 007

El nuevo James Bond tendrá además a un director de peso detrás de cámara. Denis Villeneuve, responsable de Dune, Blade Runner 2049 y La llegada, fue elegido para dirigir la película que abrirá esta etapa de la franquicia.

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman serán los productores principales bajo la nueva estructura de Amazon MGM Studios.

Villeneuve y Pattinson ya trabajaron juntos en Dune: Part Three, uno de los próximos grandes proyectos del actor. Apenas una semana antes de la confirmación, medios especializados habían revelado que Pattinson había realizado pruebas de cámara y vestuario para Bond junto con otros aspirantes, entre ellos Nicholas Hoult.

La búsqueda que mantuvo en vilo a Hollywood

Durante los últimos años, la sucesión de Daniel Craig se convirtió prácticamente en una competencia paralela dentro de Hollywood. Nombres como Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba, Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden, Theo James y Nicholas Hoult aparecieron en diferentes momentos como posibles candidatos.

Pattinson se incorporó con fuerza a la carrera durante las últimas semanas. El 9 de noviembre, Variety y The Hollywood Reporter informaron que había participado de pruebas para Villeneuve, aunque Amazon MGM se negó entonces a confirmar cualquier decisión. Apenas siete días después, la incógnita quedó resuelta.

La designación también representa una nueva etapa institucional para James Bond. Amazon adquirió MGM en 2022 y, en 2025, los históricos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo de la franquicia, abriendo el camino para una renovación integral de 007.

Cuándo se estrenará la primera película de Pattinson como James Bond

Por ahora no se informó oficialmente el título ni la fecha de estreno de la próxima película. La producción está prevista para comenzar en 2027, aunque todavía no existe un calendario definitivo de rodaje anunciado públicamente.

Tampoco se conocen detalles de la historia ni qué actores acompañarán a Pattinson en los papeles clásicos del universo Bond. La expectativa estará puesta ahora en conocer quiénes interpretarán a personajes como M, Q y Moneypenny y quién será el nuevo villano.

Después de cinco años sin una película y más de dos décadas desde la última elección de un nuevo protagonista, la franquicia ya resolvió su principal incógnita: Robert Pattinson será el rostro encargado de comenzar la próxima era del agente 007.