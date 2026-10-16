Los bancarios acordaron un nuevo aumento y el sueldo inicial superará los $2,6 millones

La Asociación Bancaria cerró un aumento del 1,9% para septiembre que acompaña la inflación y confirmaron un bono de casi $2,3 millones por el Día del Bancario.

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales del sector financiero. La paritaria fija un aumento salarial del 1,9% para el mes de septiembre, en estricta sintonía con la pauta de inflación informada por el INDEC.

Con este nuevo ajuste, el sueldo básico inicial de un empleado bancario pasará a ser de $2.552.560,34. Al sumar el adicional por Participación en las Ganancias (ROE), que asciende a $73.786,55, el ingreso bruto total mínimo de la actividad alcanzará la cifra récord de $2.626.346,89.

Cláusula gatillo mensual hasta fin de año El entendimiento sellado entre el sindicato y los bancos establece que se mantendrá el mismo mecanismo de actualización salarial durante el último trimestre del año. Es decir, los salarios de octubre, noviembre y diciembre de 2026 se incrementarán automáticamente según el índice exacto de la inflación que registre el organismo oficial.

Asimismo, las partes acordaron reabrir la negociación paritaria formal durante la segunda quincena de enero de 2027.

La actualización se aplicará de manera retroactiva sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, habituales y totales —tanto remunerativas como no remunerativas—, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales. De este modo, los sueldos del sector acumulan una suba del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.