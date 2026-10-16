    • 16 de octubre de 2026 - 20:53

    Los bancarios acordaron un nuevo aumento y el sueldo inicial superará los $2,6 millones

    La Asociación Bancaria cerró un aumento del 1,9% para septiembre que acompaña la inflación y confirmaron un bono de casi $2,3 millones por el Día del Bancario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales del sector financiero. La paritaria fija un aumento salarial del 1,9% para el mes de septiembre, en estricta sintonía con la pauta de inflación informada por el INDEC.

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    Con este nuevo ajuste, el sueldo básico inicial de un empleado bancario pasará a ser de $2.552.560,34. Al sumar el adicional por Participación en las Ganancias (ROE), que asciende a $73.786,55, el ingreso bruto total mínimo de la actividad alcanzará la cifra récord de $2.626.346,89.

    Cláusula gatillo mensual hasta fin de año

    El entendimiento sellado entre el sindicato y los bancos establece que se mantendrá el mismo mecanismo de actualización salarial durante el último trimestre del año. Es decir, los salarios de octubre, noviembre y diciembre de 2026 se incrementarán automáticamente según el índice exacto de la inflación que registre el organismo oficial.

    Asimismo, las partes acordaron reabrir la negociación paritaria formal durante la segunda quincena de enero de 2027.

    La actualización se aplicará de manera retroactiva sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, habituales y totales —tanto remunerativas como no remunerativas—, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales. De este modo, los sueldos del sector acumulan una suba del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.

    Bono millonario por el Día del Bancario

    Un dato clave del acuerdo es la ratificación de la gratificación extraordinaria que perciben los trabajadores con motivo del Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre y funciona como feriado nacional para el sector financiero.

    Para este año, ambas partes fijaron que el monto mínimo a cobrar por este concepto será de $2.275.519,25, suma que las entidades financieras deberán abonar como fecha límite hasta el mismo 6 de noviembre.

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