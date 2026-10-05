    • 5 de octubre de 2026 - 10:41

    3 de agosto de 1942: la historia del desembarco de Coca Cola en Argentina

    La gaseosa más conocida del mundo revolucionó el país.

    3 de agosto de 1942: la historia del desembarco de Coca Cola en Argentina

    3 de agosto de 1942: la historia del desembarco de Coca Cola en Argentina

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    La historia de Coca-Cola en la Argentina comenzó oficialmente el 3 de agosto de 1942, marcando un antes y un después en el mercado de bebidas sin alcohol y en la cultura popular del país. Aquel lunes, los principales periódicos porteños sorprendieron a los lectores con un anuncio publicitario a página completa que presentaba a la bebida como "la bebida predilecta de Norteamérica".

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Coca Cola: el contexto y el desembarco en Buenos Aires (1942)

    A principios de la década de 1940, el mercado argentino de gaseosas estaba fuertemente dominado por marcas locales y regionales como Bilz, Pomona y Crush. Las costumbres de consumo eran muy diferentes: los niños solían merendar con chocolatada Vascolet y los deportistas consumían preparaciones a base de dextrosa.

    Para introducir un sabor completamente nuevo, la compañía confió la operación local a un grupo pionero liderado por Guillermo Marino Bekker y Reginald Lee. El despliegue inicial incluyó:

    • Una flota urbana inédita: 4 camiones de reparto y 15 triciclos amarillos con el logotipo rojo que recorrían los barrios porteños.

    • El envase original: Botellas de vidrio de 185 cm³.

    • Precio popular: Se comercializaba a tan solo 20 centavos bajo el icónico eslogan: "Coca-Cola es la pausa que refresca".

    Expansión industrial y plantas históricas

    La aceptación del público fue masiva, lo que obligó a acelerar los planes de producción local:

    • 1 de diciembre de 1942: Se inauguró la primera planta embotelladora oficial del país sobre la Avenida Córdoba 3162, en la Ciudad de Buenos Aires.

    • 1943 - 1944: La distribución se extendió al sur del Gran Buenos Aires y se abrió una planta productiva en la provincia de Córdoba para abastecer al interior.

    • 1948 - 1954: Se sumaron nuevas infraestructuras industriales en zonas estratégicas como Barracas y Nueva Pompeya.

    De la novedad importada al ícono cultural

    Durante las décadas de 1950 y 1960, la marca se metió de lleno en los hogares argentinos. En 1957 se lanzó el envase familiar de 750 cm³, ideal para los almuerzos de los domingos. Poco después, se sumaron al mercado local otras marcas globales como Sprite y Fanta.

    El arraigo definitivo en la identidad nacional vino de la mano de grandes hitos del marketing, el deporte y la música:

    • Mundial de Fútbol de 1978: La compañía fue sponsor oficial del torneo que paralizó al país.

    • Campañas memorables: Figuras de la talla de Diego Armando Maradona protagonizaron anuncios icónicos entre 1979 y 1981.

    • Espectáculos masivos: En los años 90, los festivales Coca-Cola in Concert marcaron a toda una generación de jóvenes.

    Coca-Cola en la Argentina hoy

    En la actualidad, el sistema de la compañía opera a través de socios embotelladores (como Reginald Lee, Arca Continental, Femsa y Coca-Cola Andina), generando más de 150.000 empleos directos e indirectos y conectando con más de 260.000 comercios en todo el territorio nacional. A más de 80 años de aquel primer anuncio en los diarios, la bebida continúa consolidada como un pilar indiscutido del consumo masivo en el país.

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