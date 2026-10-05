La gaseosa más conocida del mundo revolucionó el país.

3 de agosto de 1942: la historia del desembarco de Coca Cola en Argentina

Compartir







La historia de Coca-Cola en la Argentina comenzó oficialmente el 3 de agosto de 1942, marcando un antes y un después en el mercado de bebidas sin alcohol y en la cultura popular del país. Aquel lunes, los principales periódicos porteños sorprendieron a los lectores con un anuncio publicitario a página completa que presentaba a la bebida como "la bebida predilecta de Norteamérica".

Coca Cola: el contexto y el desembarco en Buenos Aires (1942) A principios de la década de 1940, el mercado argentino de gaseosas estaba fuertemente dominado por marcas locales y regionales como Bilz, Pomona y Crush. Las costumbres de consumo eran muy diferentes: los niños solían merendar con chocolatada Vascolet y los deportistas consumían preparaciones a base de dextrosa.

Para introducir un sabor completamente nuevo, la compañía confió la operación local a un grupo pionero liderado por Guillermo Marino Bekker y Reginald Lee. El despliegue inicial incluyó:

Una flota urbana inédita: 4 camiones de reparto y 15 triciclos amarillos con el logotipo rojo que recorrían los barrios porteños.

El envase original: Botellas de vidrio de 185 cm³ .

Precio popular: Se comercializaba a tan solo 20 centavos bajo el icónico eslogan: "Coca-Cola es la pausa que refresca". Expansión industrial y plantas históricas La aceptación del público fue masiva, lo que obligó a acelerar los planes de producción local:

1 de diciembre de 1942: Se inauguró la primera planta embotelladora oficial del país sobre la Avenida Córdoba 3162 , en la Ciudad de Buenos Aires.

1943 - 1944: La distribución se extendió al sur del Gran Buenos Aires y se abrió una planta productiva en la provincia de Córdoba para abastecer al interior.

1948 - 1954: Se sumaron nuevas infraestructuras industriales en zonas estratégicas como Barracas y Nueva Pompeya. De la novedad importada al ícono cultural Durante las décadas de 1950 y 1960, la marca se metió de lleno en los hogares argentinos. En 1957 se lanzó el envase familiar de 750 cm³, ideal para los almuerzos de los domingos. Poco después, se sumaron al mercado local otras marcas globales como Sprite y Fanta.