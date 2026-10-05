Diputados retoma el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía tras el fallo de la Corte

La Cámara de Diputados de la Nación reanudará este martes el debate en comisiones del polémico y estratégico proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una discusión que llega atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó una medida cautelar que frenaba la venta de tierras a empresarios extranjeros.

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El plenario integrado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15:30, luego de que la semana pasada la sesión debiera suspenderse de manera abrupta en medio de fuertes cruces y acusaciones cruzadas entre el dirigente social Juan Grabois y legisladores oficialistas. La conducción estará a cargo del diputado libertario Carlos Zapata (Defensa), junto a sus pares Juliana Santillán (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

Para esta nueva jornada, la lista de expositores convocados por los distintos bloques políticos incluye a reconocidas figuras del ámbito académico, judicial, político y de organizaciones de ex combatientes.

Entre los nombres confirmados figuran el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira. También aportarán su visión referentes sociales y jurídicos como Paula Litvachky (CELS), Jerónimo Guerrero Iraóla (CECIM La Plata), Daniel Guzmán (Observatorio Malvinas), y los letrados de la UBA Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.

Completarán la lista de expositores Mariana Altieri (doctora en Ciencias Sociales de la UBA), el especialista en criminalística Pablo Testori Schroeder, el perito naval Fernando Morales (presidente de la Liga Naval Argentina) y Víctor Sierra en representación del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).

Los puntos clave del proyecto del Gobierno

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional introduce modificaciones estructurales y penales de alto impacto, destacándose los siguientes ejes centrales:

Sanciones por Malvinas: Se reemplaza la Ley 26.659 endureciendo las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación o cooperación en la extracción de recursos naturales en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes sin autorización argentina, inhabilitando además a las empresas infractoras para operar en el país. Las prohibiciones se extienden a cualquier recurso renovable y no renovable.

Registro de Infractores y Juicio en Ausencia: Se crea un registro público de infractores con prohibición absoluta de contratar con el Estado o particulares, y se incorpora la figura del juicio en ausencia para los delitos previstos en la normativa.

Consejo de Seguridad Nacional: La iniciativa contempla la creación de este organismo —encabezado por el Presidente e integrado por ministros clave y jefes de inteligencia— para la coordinación estratégica militar, diplomática, económica y cibernética. El Consejo estará facultado para disponer medidas urgentes (restricciones financieras, bloqueos de activos o cierres de importaciones) ante amenazas graves e inminentes, incluyendo como último recurso el derribo de aeronaves o hundimiento de buques hostiles.

Financiamiento político y delitos informáticos: Se prohíben aportes extranjeros sin residencia a campañas partidarias y se tipifican nuevos delitos vinculados con la filtración de secretos de Estado, la cooperación con operaciones de inteligencia clandestina y las campañas coordinadas de desinformación masiva para alterar procesos electorales.

Seguridad Interior y Terrorismo: Se redefinen las funciones de la Defensa Nacional para permitir su intervención ante amenazas externas estatales y no estatales, y se incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo (RePET) para la inmovilización de bienes.