¿Otra vez viento Zonda? Mirá el pronóstico del tiempo para este martes 6 de octubre en San Juan

San Juan tendrá este martes 6 de octubre una jornada templada, con cielo mayormente nublado y presencia de viento , según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura partirá de una mínima de 11°C y ascenderá hasta alcanzar una máxima de 28°C .

Durante la mañana , el cielo se presentará mayormente nublado , con una temperatura cercana a los 17°C y una probabilidad de precipitaciones de apenas 0 al 10% . El viento soplará del sector noroeste , con velocidades de entre 13 y 22 km/h .

El cambio más marcado se espera para la tarde , cuando llegue el viento Zonda. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h . En ese momento, el termómetro llegará a los 28°C , el valor más alto de la jornada.

Hacia la noche , el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta alrededor de 22°C . El viento volverá a soplar del noroeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h , sin probabilidad significativa de lluvias.

Alerta por Nevadas

Cordillera de Calingasta

El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.