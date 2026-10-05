Antes de la visita del Papa, la Iglesia advirtió al Gobierno por discapacidad: "Los gestos solos no alcanzan"

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina , el Gobierno nacional y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvieron una reunión para abordar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que prestan servicios al sector. El encuentro abrió una instancia de diálogo, aunque desde la Iglesia dejaron una advertencia directa: “Los gestos solos no alcanzan” .

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La reunión se realizó en el Ministerio de Salud y contó con funcionarios nacionales y autoridades eclesiásticas. Al término del encuentro, María Baya Casal , coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la CEA, valoró la apertura del canal institucional pero reclamó que las conversaciones se traduzcan en medidas concretas. También confirmó que habrá una nueva reunión y que la Iglesia pidió incorporar a más referentes a la mesa.

El tema adquiere una relevancia particular por la proximidad de la visita de León XIV, prevista oficialmente entre el 8 y el 11 de noviembre , y por su paso por el Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. Sin embargo, Baya Casal aclaró que la visita papal no fue tratada puntualmente durante la reunión con el Gobierno .

La representación eclesiástica presentó un documento con inquietudes sobre la situación del sistema y abrió la discusión sobre posibles soluciones. Según Baya Casal, durante la reunión se analizaron caminos para rectificar o ratificar distintas decisiones y ambas partes quedaron con tareas pendientes para continuar el intercambio.

Uno de los puntos centrales planteados por la CEA fue el cumplimiento de la legislación vigente. La coordinadora de la Mesa de Discapacidad sostuvo que existen incumplimientos de la ley de emergencia y señaló que continúan pendientes compensaciones y actualizaciones correspondientes al período comprendido entre 2023 y 2025. Esa descripción corresponde al planteo realizado por la Iglesia durante el encuentro.

Por parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del área. La delegación de la Iglesia estuvo integrada por el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y Baya Casal.

Desde la Conferencia Episcopal explicaron que el encuentro surgió a partir de una invitación del Gobierno y que el objetivo fue dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones encargadas de su atención.

El Gobierno impulsa un nuevo esquema para discapacidad

La discusión ocurre mientras el oficialismo busca avanzar en el Congreso con su propia propuesta para modificar el sistema. El proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad obtuvo dictamen de mayoría en comisiones de Diputados y apunta a reemplazar la emergencia vigente, que vence a fin de año.

Según la propuesta oficial, el nuevo régimen busca mantener las pensiones no contributivas por discapacidad y su actualización, garantizar cobertura de salud, permitir la compatibilidad con el empleo y otorgar beneficios impositivos a empleadores. También plantea mantener la universalidad del nomenclador, actualizar aranceles y establecer partidas presupuestarias específicas para sostener las prestaciones.

La oposición, en paralelo, presentó una iniciativa para prorrogar la actual emergencia, por lo que el tratamiento parlamentario aparece como otro de los escenarios en los que continuará la discusión sobre el financiamiento y funcionamiento del sistema.

La visita de León XIV pone al Cottolengo en el centro de la agenda

El trasfondo del encuentro será todavía más visible en noviembre. León XIV realizará su primera visita apostólica a la Argentina entre los días 8 y 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros institucionales y religiosos.

Dentro de ese itinerario aparece el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven y reciben asistencia más de 400 personas con discapacidad. La elección del lugar colocó la situación del sector en un punto especialmente sensible de la agenda previa a la llegada del pontífice.

La coordinadora de la Mesa de Discapacidad definió la visita del Papa como un hecho capaz de poner la atención social sobre la problemática. De todos modos, insistió en separar ambos planos: el viaje de León XIV no fue específicamente el tema de la reunión de este lunes.

Gobierno e Iglesia acordaron ahora continuar las conversaciones. Para la CEA, el primer encuentro representó una apertura, pero el eje estará puesto en si ese canal logra convertirse en respuestas concretas para las personas con discapacidad y las instituciones que las asisten.