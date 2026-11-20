La violencia dentro de las escuelas y el deterioro de la salud mental juvenil encendieron una luz de alarma en el país. De acuerdo con la décima Encuesta Rápida de UNICEF sobre hogares con niñas, niños y adolescentes, el 17% de los jóvenes de entre 13 y 17 años declaró haber sufrido acoso escolar (bullying) , una proporción que equivale a aproximadamente 400.000 chicas y chicos en toda la Argentina.

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El relevamiento realizado en septiembre de 2026 evidencia un salto sostenido en la conflictividad dentro de las aulas: mientras que en 2025 el 14% de los adolescentes manifestaba haber atravesado situaciones de acoso, este año la cifra trepó tres puntos porcentuales (y más que duplica el 7% registrado al inicio de la serie en 2022).

El alcance del fenómeno dentro de las comunidades educativas es todavía mayor al observar el entorno cercano: el 47% de los encuestados afirmó que algún compañero de su escuela sufrió bullying , diez puntos porcentuales por encima de la medición anterior.

En paralelo al avance del acoso escolar, la consulta registró un marcado incremento en los indicadores de malestar subjetivo entre los adolescentes:

Desde el organismo aclararon que estas respuestas reflejan la autopercepción de los propios jóvenes sobre su estado anímico y deben leerse con ese alcance, diferenciado de un diagnóstico clínico. No obstante, subrayaron que los tres indicadores alcanzaron sus valores más altos desde que comenzó la medición en 2022 .

Consultados sobre las problemáticas que mayor inquietud les generan en la actualidad, los adolescentes señalaron en primer lugar el consumo de drogas (49%), seguido por la pobreza (45%), la salud mental (43%), la violencia (40%) y la discriminación (39%).

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El escenario juvenil se desarrolla en un contexto de fuerte presión económica sobre las familias. Según el informe de UNICEF, el 41% de los hogares con chicos indicó que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir los gastos corrientes, al tiempo que la mitad de las familias (50%) recurrió al endeudamiento para afrontar necesidades cotidianas.

Estas restricciones financieras impactaron de lleno en el acceso a la atención sanitaria: el 36% de los hogares redujo las consultas médicas u odontológicas por falta de recursos, un salto considerable frente al 24% que había reportado esa misma dificultad en 2025.

Ante este diagnóstico, UNICEF planteó la urgencia de fortalecer las políticas de protección de ingresos y garantizar recursos sostenidos para educación, salud, alimentación y cuidados, ubicando como prioridades la prevención de la violencia escolar y el acompañamiento institucional frente al malestar adolescente.