La operación se realiza 100 % online desde la web oficial de Tesla.

Cuánto cuesta el Tesla Model 3 que se vende desde hoy en la Argentina; precios y versiones

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Tesla abrió hoy, 20 de noviembre de 2026, su tienda online en la Argentina y puso a la venta el Tesla Model 3 (junto con el SUV Model Y), importado desde Shanghái sin arancel extrazona dentro del cupo oficial. Los precios finales en el país arrancan en USD 41.590 e incluyen IVA, USD 350 de destino y documentación, y USD 250 de reserva no reembolsable.

Tesla en Argentina: Precios y versiones en Argentina Model 3 RWD (USD 41.590 o $64.859.605): Tracción trasera, batería LFP de 62 kWh, hasta 534 km de autonomía WLTP, 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y velocidad máxima de 201 km/h. Incluye llantas de 18 pulgadas, techo panorámico de vidrio, pantalla central de 16 pulgadas, cargadores inalámbricos y butacas delanteras calefaccionadas. La Nación

La Nación Model 3 Premium Long Range (USD 47.090 o $73.436.855): Tracción trasera y batería NCA de 82 kWh que eleva la autonomía declarada a 750 km con llantas de 18 pulgadas (691 km con las opcionales de 19 pulgadas), acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y suma ventilación delantera, pantalla trasera de 8 pulgadas y amortiguadores sensibles a la frecuencia.

Model 3 Performance AWD (USD 54.590 o $85.133.105): Doble motor con tracción integral, 460 CV, 571 km de autonomía WLTP, 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y 262 km/h de máxima. Agrega modo pista, frenos reforzados, llantas de 20 pulgadas, alerón de fibra de carbono, butacas deportivas y audio de 15 parlantes. La Nación Compra digital, entregas y financiación La operación se realiza 100 % online desde la web oficial de Tesla, con espacios de exhibición y test drives en shoppings porteños y entregas previstas entre marzo y abril de 2027. Los valores en pesos son orientativos según el tipo de cambio vendedor divisa del Banco Nación al cierre hábil previo.