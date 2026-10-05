Caputo celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y proyectó una mayor sintonía política con la Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al escenario político regional y aseguró que el resultado de las elecciones en Brasil donde se impuso provisoriamente Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a la definición en segunda vuelta abriría una etapa de mayor sintonía política con la Argentina en caso de confirmarse la victoria opositora.
Si bien el funcionario aclaró que el vínculo bilateral histórico e institucional "siempre iba a estar, independiente de quién gane", reconoció que la posible cercanía ideológica entre ambas administraciones generará condiciones mucho más favorables para profundizar la cooperación mutua.
"Cuando tenés afinidad política, eso mejora el diálogo y las ganas de cooperar, de trabajar juntos. De ese lado, solo puede mejorar" sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, restando además trascendencia a los temores sobre una supuesta pérdida de gravitación regional por parte de la Argentina, cuya influencia política atribuyó directamente al liderazgo del presidente Javier Milei frente a los cambios geopolíticos en América Latina.
Desaceleración y expectativas para la economía
En el plano estrictamente doméstico, Caputo abordó la coyuntura macroeconómica y reconoció que la actividad nacional "crece a un menor ritmo" durante el presente periodo. Sin embargo, el funcionario buscó llevar tranquilidad al mercado y proyectó una aceleración en los niveles de producción y consumo de cara a los próximos meses, respaldado en el plan de estabilización y las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional.