    • 5 de octubre de 2026 - 21:14

    Caputo celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y proyectó una mayor sintonía política con la Argentina

    El ministro de Economía analizó el escenario electoral del vecino país y afirmó que la afinidad ideológica optimizará la cooperación bilateral.

    Ministro de Economía, Luis Caputo.

    Ministro de Economía, Luis Caputo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al escenario político regional y aseguró que el resultado de las elecciones en Brasil donde se impuso provisoriamente Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a la definición en segunda vuelta abriría una etapa de mayor sintonía política con la Argentina en caso de confirmarse la victoria opositora.

    Leé además

    Luis Caputo.

    Luis Caputo negó que Argentina esté en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"
    la camara federal habilito el recurso de casacion por el sobreseimiento de luis caputo

    La Cámara Federal habilitó el recurso de casación por el sobreseimiento de Luis Caputo

    Si bien el funcionario aclaró que el vínculo bilateral histórico e institucional "siempre iba a estar, independiente de quién gane", reconoció que la posible cercanía ideológica entre ambas administraciones generará condiciones mucho más favorables para profundizar la cooperación mutua.

    "Cuando tenés afinidad política, eso mejora el diálogo y las ganas de cooperar, de trabajar juntos. De ese lado, solo puede mejorar" sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, restando además trascendencia a los temores sobre una supuesta pérdida de gravitación regional por parte de la Argentina, cuya influencia política atribuyó directamente al liderazgo del presidente Javier Milei frente a los cambios geopolíticos en América Latina.

    Desaceleración y expectativas para la economía

    En el plano estrictamente doméstico, Caputo abordó la coyuntura macroeconómica y reconoció que la actividad nacional "crece a un menor ritmo" durante el presente periodo. Sin embargo, el funcionario buscó llevar tranquilidad al mercado y proyectó una aceleración en los niveles de producción y consumo de cara a los próximos meses, respaldado en el plan de estabilización y las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    luis caputo en el coloquio de idea: adjudico la suba del riesgo pais a un shock externo y al temor a volver al infierno en 2027

    Luis Caputo en el Coloquio de IDEA: adjudicó la suba del riesgo país a un "shock externo" y al "temor a volver al infierno" en 2027

    fmi: concluyo la mision tecnica en el pais y crece la expectativa por el desembolso de us$ 900 millones

    FMI: concluyó la misión técnica en el país y crece la expectativa por el desembolso de US$ 900 millones

    dolar hoy: el oficial bajo por tercer dia consecutivo y en san juan cerro a $1.580

    Dólar hoy: el oficial bajó por tercer día consecutivo y en San Juan cerró a $1.580

    Japón habilitó el ingreso de carne bovina argentina proveniente de todo el territorio nacional.

    Después de 20 años, Japón abrió su mercado a la carne argentina de todo el país