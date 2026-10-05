Caputo celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y proyectó una mayor sintonía política con la Argentina

El ministro de Economía analizó el escenario electoral del vecino país y afirmó que la afinidad ideológica optimizará la cooperación bilateral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al escenario político regional y aseguró que el resultado de las elecciones en Brasil donde se impuso provisoriamente Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a la definición en segunda vuelta abriría una etapa de mayor sintonía política con la Argentina en caso de confirmarse la victoria opositora.

Si bien el funcionario aclaró que el vínculo bilateral histórico e institucional "siempre iba a estar, independiente de quién gane", reconoció que la posible cercanía ideológica entre ambas administraciones generará condiciones mucho más favorables para profundizar la cooperación mutua.

"Cuando tenés afinidad política, eso mejora el diálogo y las ganas de cooperar, de trabajar juntos. De ese lado, solo puede mejorar" sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, restando además trascendencia a los temores sobre una supuesta pérdida de gravitación regional por parte de la Argentina, cuya influencia política atribuyó directamente al liderazgo del presidente Javier Milei frente a los cambios geopolíticos en América Latina.