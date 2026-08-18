El dólar mayorista apuntó la mayor suba en dos semanas y las tasas en pesos volvieron a tensionarse

El dólar mayorista volvió a subir este martes y alcanzó los $1.495, en una jornada marcada por una mayor tensión en las tasas de interés en pesos. El mercado sigue de cerca la estrategia del Gobierno para contener el tipo de cambio, administrar la liquidez y, al mismo tiempo, acumular reservas.

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El avance fue de $7,50 en el segmento mayorista , donde se operaron más de US$343,6 millones . Con este valor, el tipo de cambio quedó a un 24,8% del techo de la banda cambiaria, establecido para este martes en $1.865,14 .

En el segmento minorista, el dólar se ubicó en $1.515 para la venta en el Banco Nación , mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.969,50 . El promedio informado por el Banco Central entre las entidades financieras fue de $1.512,05 .

Los dólares financieros también operaron en alza. El MEP avanzó 0,5% hasta los $1.522,83 , mientras que el CCL subió 0,6% y llegó a $1.579,07 .

En el mercado informal, el dólar blue aumentó $10 y se ubicó en $1.555 . En San Juan, la moneda estadounidense en el mercado paralelo cerró en $1.585 .

En tanto, los contratos de dólar futuro mostraron mayoría de subas, de hasta 0,1% en los tramos correspondientes a 2026 y 2027. El mercado proyecta un dólar de $1.503 para fines de agosto y de aproximadamente $1.618 para diciembre.

Tasas en pesos: la otra cara de la estabilidad cambiaria

Mientras el dólar se mantiene relativamente contenido, las tasas de interés en pesos volvieron a mostrar señales de tensión. La liquidez se encareció en operaciones de caución y repo, además de los plazos fijos institucionales, que llegaron a registrar una TNA cercana al 25%.

Esta dinámica refleja el desafío del equipo económico para sostener simultáneamente el tipo de cambio, las tasas y la acumulación de reservas.

Durante julio, el Banco Central compró un promedio de US$103 millones diarios, pero en agosto redujo ese ritmo a alrededor de US$33 millones por día. La menor intervención compradora apunta a evitar una presión adicional sobre el dólar mayorista y mantenerlo por debajo de los $1.500.

A la par, el Gobierno también interviene mediante contratos de dólar futuro, bonos vinculados al tipo de cambio y herramientas destinadas a regular la liquidez en pesos.

Qué espera el mercado para diciembre

Pese a las tensiones actuales, las expectativas cambiarias continúan relativamente contenidas. El LatinFocus Consensus Forecast, que reúne las proyecciones de más de 50 bancos y consultoras internacionales, estima un dólar mayorista de $1.648,10 para diciembre de 2026.

Una previsión similar surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que ubicó el tipo de cambio nominal en torno a $1.652 para fin de año.

Si se toma como referencia el cierre del viernes, en $1.487,50, esas estimaciones implican una suba cercana al 10,8% durante lo que resta de 2026. Por ahora, el consenso del mercado no contempla un salto brusco del dólar, aunque los operadores siguen atentos a la evolución de las tasas y de la liquidez en pesos.