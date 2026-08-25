    • 25 de agosto de 2026 - 19:05

    Accidente fatal en Vaca Muerta: dos operarios murieron tras una fuerte descompresión de gas

    Se produjo una fuerte descompresión en una planta separadora de gas y se activó un amplio operativo de emergencia, pero ambos trabajadores murieron.

    Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un caño en Vaca Muerta.

    Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un caño en Vaca Muerta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos operarios murieron después de un incidente ocurrido este martes por la tarde en el bloque Rincón del Mangrullo, una zona de Vaca Muerta operada por YPF, en cercanías de Añelo, Neuquén.

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    En un principio, uno de ellos había resultado gravemente herido, por lo que fue trasladado de urgencia en un operativo aéreo para recibir atención médica. Horas después, la petrolera confirmó su fallecimiento a través de un comunicado oficial.

    La información preliminar indicaba que se había producido una explosión. Sin embargo, con el paso de las horas trascendió que el hecho se habría originado por una fuerte descompresión en una planta separadora de gas.

    A través de un comunicado oficial, YPF confirmó que se registró un incidente en el bloque Rincón del Mangrullo, operado por la compañía en la provincia del Neuquén. Ante la situación, la empresa indicó que desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes.

    “Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia”, informaron los voceros de YPF.

    Horas después, la petrolera comunicó el fallecimiento del segundo trabajador: “YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando”.

    Además, la empresa había confirmado que el incidente se encontraba controlado y aseguró que actualizaría la situación a medida que dispusiera de información adicional.

    Por el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre las causas del hecho ni sobre las circunstancias en las que se produjo. Tampoco se confirmó si hubo otros trabajadores afectados. Sin embargo, trascendió que las víctimas serían supervisores de YPF en esa área, según informó LM Neuquén.

    Por su parte, integrantes del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que los operarios implicados “no son trabajadores de convenio”.

    Pese a ello, indicaron que dispusieron “su equipo y cadena sanitaria para atender la situación”, a la vez que lamentaron el accidente y manifestaron su apoyo a la familia de la víctima.

    Tras confirmar el fallecimiento de ambos empleados, YPF aseguró que ya se puso a disposición de los familiares de los dos trabajadores.

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