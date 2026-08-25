El Gobierno reunió a su mesa política antes de una sesión clave en el Congreso

En la antesala de una sesión que se anticipa crucial en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo volvió a convocar a su mesa política en Casa Rosada. La reunión, orientada a unificar la estrategia y blindar los votos necesarios junto a bloques aliados, contó con la incorporación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al asesor presidencial Santiago Caputo y los principales referentes legislativos del oficialismo. La presencia de Pettovello responde a la necesidad de articular de manera directa con las demandas sociales y presupuestarias que atraviesan los proyectos que la oposición busca llevar al recinto.

El encuentro, los principales alfiles políticos del Gobierno discutieron temas varios vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES. Y anticiparon que próximamente darán a conocer medidas y proyectos legislativos en materia educativa.

El objetivo central del oficialismo es ordenar las bancadas aliadas (PRO, sectores del radicalismo y bloques provinciales) para evitar sorpresas durante el debate. Entre los puntos críticos de la agenda en el Congreso se destacan:

Estrategia de quórum: Coordinar el ingreso al recinto y frenar intentos de la oposición de colar iniciativas sin dictamen o con impacto fiscal directo.

Proyectos clave: Sostener el articulado de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y acordar modificaciones menores con gobernadores e interlocutores parlamentarios.

Presupuesto y partidas sociales: La participación de Pettovello apunta a fijar límites precisos sobre las partidas presupuestarias de Capital Humano que se reclaman desde distintos sectores provinciales.

Desde el entorno oficialista señalaron que estas mesas de coordinación continuarán siendo periódicas para monitorear el avance de las negociaciones de cara al cierre del período de sesiones ordinarias.