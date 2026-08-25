    • 25 de agosto de 2026 - 17:25

    El Gobierno reunió a su mesa política antes de una sesión clave en el Congreso

    Casa Rosada busca alinear la estrategia legislativa y garantizar quórum ante el debate de proyectos determinantes. El rol de Capital Humano en la negociación con bloques aliados.

    el-gobierno-volvio-a-reunir-a-la-mesa-politica-y-adelanto-el-envio-de-nuevos-proyectos-al-congreso-foto-presidencia-CJDKKDUXWVEB5DWTTDLGLZT2EU
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la antesala de una sesión que se anticipa crucial en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo volvió a convocar a su mesa política en Casa Rosada. La reunión, orientada a unificar la estrategia y blindar los votos necesarios junto a bloques aliados, contó con la incorporación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

    Leé además

    el gobierno de milei enfrenta un escenario complejo en el congreso para eliminar las paso

    El Gobierno de Milei enfrenta un escenario complejo en el Congreso para eliminar las PASO
    Los senadores libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde conversan en el recinto con los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri. (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

    El Gobierno acelera en el Senado y busca aprobar 60 pliegos judiciales: dos nombres son clave

    El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al asesor presidencial Santiago Caputo y los principales referentes legislativos del oficialismo. La presencia de Pettovello responde a la necesidad de articular de manera directa con las demandas sociales y presupuestarias que atraviesan los proyectos que la oposición busca llevar al recinto.

    El encuentro, los principales alfiles políticos del Gobierno discutieron temas varios vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES. Y anticiparon que próximamente darán a conocer medidas y proyectos legislativos en materia educativa.

    Articulación con aliados y control de quórum

    El objetivo central del oficialismo es ordenar las bancadas aliadas (PRO, sectores del radicalismo y bloques provinciales) para evitar sorpresas durante el debate. Entre los puntos críticos de la agenda en el Congreso se destacan:

    Estrategia de quórum: Coordinar el ingreso al recinto y frenar intentos de la oposición de colar iniciativas sin dictamen o con impacto fiscal directo.

    Proyectos clave: Sostener el articulado de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y acordar modificaciones menores con gobernadores e interlocutores parlamentarios.

    Presupuesto y partidas sociales: La participación de Pettovello apunta a fijar límites precisos sobre las partidas presupuestarias de Capital Humano que se reclaman desde distintos sectores provinciales.

    Desde el entorno oficialista señalaron que estas mesas de coordinación continuarán siendo periódicas para monitorear el avance de las negociaciones de cara al cierre del período de sesiones ordinarias.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Javier Milei.

    Javier Milei confirmó que irá por la reelección en 2027: "Estoy haciendo el mejor gobierno de la historia"

    el gobierno volvio a denominar dia de la raza al feriado del 12 de octubre

    El Gobierno volvió a denominar "Día de la Raza" al feriado del 12 de octubre

    Prepagas.

    El Gobierno dio de baja a 18 prepagas y mutuales: cuáles son y qué pasará con los afiliados

    Belgrano Cargas. Foto: REUTERS/Rodrigo Valle/File Photo

    El Gobierno avanzó con la privatización del Belgrano Cargas: será por 50 años y habrá una polémica cláusula