El Gobierno avanzó con la privatización del Belgrano Cargas: será por 50 años y habrá una polémica cláusula

El Gobierno de Javier Milei dará un nuevo paso en la privatización del Belgrano Cargas y avanzará con una licitación para concesionar sus vías e infraestructura durante 50 años. La convocatoria será publicada por el Ministerio de Economía y las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta mediados de noviembre.

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El proceso contempla los trazados ferroviarios y los inmuebles aledaños correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza . Los futuros concesionarios tendrán a su cargo la administración de las vías, además de las tareas de mantenimiento y las obras necesarias para modernizar la infraestructura.

Uno de los puntos que genera mayor atención es una cláusula incorporada en la documentación de la licitación. No podrán participar compañías que estén controladas, de manera directa o indirecta, por gobiernos extranjeros , una condición que apunta especialmente a impedir el ingreso de empresas vinculadas al Estado chino.

La privatización no se limitará al uso de las vías. El esquema contempla también la posibilidad de que los futuros concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea , aunque esa compra será opcional y no una obligación para quienes participen de la licitación.

El proceso estará dividido en distintas etapas. En una primera instancia se concesionarán las vías y los terrenos vinculados a la infraestructura ferroviaria. Luego se avanzará con la venta del material rodante mediante una subasta pública y, posteriormente, se definirá el esquema para los talleres.

Entre las obras previstas aparecen la eliminación de un cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe, la recuperación de un ramal azucarero de la Línea Belgrano, la mejora del corredor principal de la Línea San Martín y la recuperación del ramal troncal de la Línea Urquiza.

Un proceso que comenzó con la Ley Bases

La privatización del Belgrano Cargas forma parte del proceso iniciado por el Gobierno nacional luego de la aprobación de la Ley Bases. En febrero de 2025, mediante el Decreto 67/2025, el Ejecutivo habilitó formalmente la privatización total de la empresa.

El esquema definido establece que las vías y los terrenos continuarán siendo propiedad del Estado nacional, aunque podrán ser explotados por privados durante el período de concesión. Al finalizar el contrato, esos bienes deberán volver al Estado.

Ahora, con el nuevo llamado a licitación, el Gobierno busca avanzar en uno de los procesos de privatización ferroviaria más importantes de su gestión y atraer inversiones privadas para recuperar y modernizar una red clave para el transporte de cargas en distintas regiones del país.