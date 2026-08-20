El riesgo país sigue por encima de los 500 puntos y los bonos argentinos no aprovechan la mejora global

El mercado financiero internacional encontró algo de alivio después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara una ampliación de sus operaciones de recompra de deuda. La medida ayudó a contener las tasas de los bonos estadounidenses, pero el efecto positivo no alcanzó para revertir la tendencia negativa de los activos argentinos.

El riesgo país volvió a subir: rozó los 500 puntos y alcanzó su nivel más alto desde junio.

Mientras las principales plazas financieras reaccionaron favorablemente a la señal del Tesoro norteamericano, los bonos soberanos argentinos continuaron mostrando debilidad. El riesgo país, elaborado por JP Morgan, permaneció por encima de los 500 puntos básicos , un nivel que refleja la mayor percepción de riesgo sobre la deuda argentina.

En la jornada previa, el indicador había cerrado en torno de los 517 puntos , después de haber superado nuevamente esa barrera. La tendencia contrasta con la mejora observada en otros mercados, donde la baja de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense generó un escenario algo más favorable para los activos de riesgo.

La situación de los títulos argentinos también se explica por una dinámica que viene acumulándose durante agosto. Los bonos denominados en dólares registraron pérdidas y el riesgo país sumó varias ruedas consecutivas de subas, alejándose de los niveles que había alcanzado meses atrás.

Los inversores mantienen especial atención sobre las condiciones locales y la capacidad de la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional a tasas más bajas. El deterioro de los bonos se produjo incluso en momentos en los que el escenario externo ofreció señales de mayor estabilidad.

A esto se suman las dudas que genera la evolución de las tasas en pesos y la estrategia oficial para contener al dólar. En las últimas jornadas, el aumento de los rendimientos en moneda local volvió a convertirse en una de las principales señales observadas por el mercado.

El riesgo país había vuelto a superar los 500 puntos el martes y alcanzó entonces su nivel más alto desde mayo, mientras los bonos soberanos profundizaban sus pérdidas.

De esta manera, la Argentina atraviesa una etapa en la que el contexto internacional ya no alcanza por sí solo para impulsar una recuperación de sus activos. El mercado continúa diferenciando a la deuda argentina del resto de los mercados emergentes y exige una mayor compensación por asumir riesgo local.