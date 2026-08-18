El riesgo país volvió a subir: rozó los 500 puntos y alcanzó su nivel más alto desde junio.

El riesgo país argentino volvió a subir este martes 18 de agosto y alcanzó los 494 puntos básicos en la apertura de los mercados, ocho unidades por encima de los 486 registrados durante la jornada del lunes. El indicador quedó así a solo seis puntos de la barrera de los 500 y marcó su valor más alto desde el 10 de junio.

El riesgo país volvió a subir y quedó al borde de los 500 puntos por la caída de los bonos

La nueva escalada profundiza el movimiento que Diario de Cuyo había reflejado este lunes, cuando el índice elaborado por JP Morgan avanzó hasta los 486 puntos en medio de una caída de los títulos argentinos que cotizan en Wall Street. En aquel momento, el mercado local permanecía cerrado por el feriado, pero los bonos nacionales continuaron operando en Nueva York.

Con la reapertura completa de los mercados este martes, la presión se mantuvo. Los Bonares y Globales acumulan una caída promedio cercana al 2,5% durante agosto , mientras que el riesgo país ya sumó alrededor de 50 puntos en lo que va del mes.

El deterioro también alejó al indicador del piso reciente de 403 puntos básicos , nivel que había llegado a marcar semanas atrás. Desde ese valor, el riesgo país aumentó más de 90 unidades y volvió a acercarse a una zona que había conseguido perforar durante los meses anteriores.

Qué está impulsando la nueva suba del riesgo país

El aumento está directamente relacionado con la baja en el precio de los bonos soberanos argentinos en dólares. Cuando esos títulos pierden valor, aumenta el rendimiento que los inversores exigen para mantenerlos y, como consecuencia, también se amplía la diferencia respecto de los bonos del Tesoro estadounidense que utiliza JP Morgan para calcular el indicador.

Los análisis del mercado apuntan esta vez especialmente a factores internos. Entre los elementos que aparecen bajo la lupa se encuentran el menor ritmo de compra de divisas del Banco Central en el mercado oficial, las dudas sobre la evolución de la actividad económica y las reservas, y una atención creciente al escenario político con vistas a las elecciones de 2027.

GMA Capital señaló además que, mientras los activos de otros países emergentes mostraron mayor estabilidad y los bonos del Tesoro estadounidense no tuvieron movimientos significativos, los títulos argentinos registraron un comportamiento más débil. Para la firma, esto refuerza la lectura de que el retroceso reciente está explicado principalmente por factores domésticos.

La evolución reciente marca un cambio respecto del escenario que se observaba semanas atrás. Después de alcanzar las 403 unidades, el riesgo país comenzó a recuperar terreno y este martes llegó a 494, una diferencia de 91 puntos básicos respecto de aquel mínimo.

Solo entre el viernes y este martes el indicador pasó de 480 a 494 puntos: cerró la última rueda de la semana pasada en 480, avanzó a 486 durante el lunes y sumó otros ocho puntos en la apertura de este martes.

El nivel es seguido con atención porque un riesgo país elevado encarece las posibilidades de financiamiento externo de la Argentina. En mayo, cuando el índice había logrado ubicarse por debajo de los 500 puntos, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que un valor cercano a los 250 puntos sería más adecuado para evaluar un eventual regreso del país a los mercados internacionales de deuda.