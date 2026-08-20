El Gobierno volvió a denominar "Día de la Raza" al feriado del 12 de octubre

El calendario oficial de feriados nacionales volvió a estar en el centro de la escena política y social. La administración nacional oficializó la utilización de la denominación "Día de la Raza" para referirse al próximo feriado del 12 de octubre, dejando de lado el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tal como se lo conocía formalmente desde el año 2010.
Este cambio, reflejado en las comunicaciones institucionales y en las plataformas oficiales del Estado, reavivó el debate público entre sectores académicos, organizaciones sociales y la oposición política, que cuestionan la medida por considerar que implica un retroceso en las políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y de la pluralidad cultural.
Cómo será el próximo fin de semana largo
Más allá de la controversia simbólica y legal en torno al nombre de la efeméride, la modificación no altera el carácter ni la fecha del descanso.
Dado que el 12 de octubre de este año caerá lunes, se conformará oficialmente un nuevo fin de semana largo de tres días (sábado 10, domingo 11 y lunes 12), una pausa clave que impulsará el turismo interno y la actividad recreativa en las distintas regiones del país.