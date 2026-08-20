El Gobierno volvió a denominar "Día de la Raza" al feriado del 12 de octubre

El cambio en la nomenclatura oficial del próximo fin de semana largo generó debate en torno a una denominación que había sido modificada en 2010.

El calendario oficial de feriados nacionales volvió a estar en el centro de la escena política y social. La administración nacional oficializó la utilización de la denominación "Día de la Raza" para referirse al próximo feriado del 12 de octubre, dejando de lado el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tal como se lo conocía formalmente desde el año 2010.

Este cambio, reflejado en las comunicaciones institucionales y en las plataformas oficiales del Estado, reavivó el debate público entre sectores académicos, organizaciones sociales y la oposición política, que cuestionan la medida por considerar que implica un retroceso en las políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y de la pluralidad cultural.

Cómo será el próximo fin de semana largo Más allá de la controversia simbólica y legal en torno al nombre de la efeméride, la modificación no altera el carácter ni la fecha del descanso.