    • 19 de agosto de 2026 - 20:34

    El Gobierno estima que las exportaciones mineras rozarán los u$s30.000 millones en menos de una década

    Desde el Ejecutivo nacional proyectan un salto exponencial impulsado por el cobre, el litio y la llegada de nuevas inversiones. Destacan que el país ya dejó atrás la discusión sobre la viabilidad de la actividad.

    Luis Enrique Lucero al frente de la Secretaría de Minería.

    Luis Enrique Lucero al frente de la Secretaría de Minería.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional proyecta que la minería en la Argentina multiplicará sus ventas al exterior de manera significativa, alcanzando una cifra cercana a los u$s30.000 millones hacia 2035. El salto exportador estará motorizado principalmente por el desarrollo de grandes proyectos de cobre, litio, plata y otros minerales estratégicos que posicionan al país en el mapa global de la transición energética.

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    Las estimaciones fueron planteadas por el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, durante un encuentro empresario organizado por el Rotary Club. Ante referentes del sector, el funcionario remarcó que el creciente interés internacional responde a un cambio estructural en la economía mundial, donde la electrificación, el almacenamiento de energía y la expansión de los centros de datos (data centers) dispararon la demanda de insumos críticos.

    La cifra rompería el récord histórico nacional por tercer año consecutivo y duplica los montos alcanzados hace solo dos años. "Para el 2035 todos dicen que energía y minería pueden ser otra pampa húmeda. En minería podemos aportar casi 28.000 millones y sin contar los 7 proyectos RIGI que están en evaluación, ni los que faltan presentar", señaló en un almuerzo organizado por el Rotary Club.

    El cobre en el centro de la escena y el potencial federal

    Durante su exposición, Lucero ubicó al cobre como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico de las próximas décadas, advirtiendo sobre una futura brecha global entre la oferta y la demanda.

    Posicionamiento global: Argentina se ubica actualmente entre los principales países con recursos de litio y cuenta con importantes reservas de cobre y plata en vastas superficies del territorio cordillerano que aún permanecen inexploradas.

    Licencia social y debate superado: El funcionario aseguró que el país "ya dio vuelta la página" de la discusión binaria sobre minería sí o minería no, subrayando que el foco actual debe centrarse en resolver los desafíos de infraestructura, logística y el acompañamiento comunitario.

    Inversiones y el impacto local

    En cuanto a las herramientas para viabilizar los proyectos a gran escala, desde la Secretaría destacaron el rol clave que cumple el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para atraer capitales de riesgo en plazos prolongados. Asimismo, enfatizaron que la actividad genera un alto porcentaje de valor agregado interno a través del empleo directo y la cadena de proveedores locales, consolidando a la minería como uno de los motores económicos clave para el ingreso de divisas al país en la próxima década.

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