    • 29 de agosto de 2026 - 15:53

    Tragedia en Ullum: murió un trabajador aplastado por la pala de una topadora

    Un hombre murió este sábado mientras realizaba tareas de mantenimiento en una máquina Caterpillar. La tragedia ocurrió en una finca de Ullum.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trabajador de aproximadamente 40 años murió este sábado en un accidente laboral ocurrido en una finca de Ullum, luego de quedar aprisionado por la pala frontal de una topadora de grandes dimensiones.

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    La víctima fue identificada como José Jofré. El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de este sábado 29 de agosto, en la finca “La Herminia”, ubicada sobre Ruta Provincial 60, entre calles San Antonio y Santiago Graffigna, en el departamento Ullum.

    Accidente laboral fatal durante tareas de mantenimiento

    De acuerdo con la información suministrada por la UFI Delitos Especiales, Jofré y otro operario se encontraban realizando tareas de mantenimiento sobre una máquina topadora marca Caterpillar cuando, por causas que todavía son investigadas, se produjo el desprendimiento de la pala frontal.

    La pesada estructura cayó sobre el trabajador y lo dejó aprisionado. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, Jofré falleció en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

    Tras conocerse el accidente, intervino personal de la Comisaría de Ullum, junto con investigadores de la UFI Delitos Especiales y efectivos de Criminalística.

    Investigan las causas y las condiciones de seguridad

    Los investigadores realizaron una inspección de la escena y distintas pericias sobre la maquinaria para establecer cómo se produjo el desprendimiento de la pala frontal y cuál fue la mecánica del accidente.

    Además, la pesquisa buscará determinar en qué condiciones se realizaban los trabajos de mantenimiento, qué medidas de seguridad estaban vigentes y si existió alguna responsabilidad penal vinculada con la muerte del operario.

    Por disposición judicial, el cuerpo de José Jofré fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la correspondiente autopsia médico-legal.

    La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano.

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