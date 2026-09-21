El viento Zonda dejó a más de 82.000 usuarios sin luz y el EPRE exigió acelerar la restitución del servicio

El ente regulador informó un pico simultáneo de 18.060 suministros a oscuras durante la noche del domingo y advirtió con aplicar severas multas que se acreditarán como bonificaciones a los vecinos si se incumplen los plazos reglamentarios.

Tras las violentas ráfagas de viento Zonda que azotaron a la provincia entre el domingo y las primeras horas de este lunes, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un duro comunicado en el que intimó a las empresas distribuidoras —Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A.— a restituir la totalidad del suministro eléctrico en los plazos máximos fijados por los contratos de concesión. En caso de detectarse demoras injustificadas, las concesionarias recibirán multas que deberán ir reflejadas como acreditaciones directas en las facturas de las personas perjudicadas.

Según los datos de la auditoría preliminar realizada por el organismo fiscalizador con corte a las 9:30 hs de este lunes, el temporal dejó un impacto acumulado de 82.361 suministros afectados en un total de 8 departamentos. La fase crítica de la contingencia se vivió a las 22:53 hs del domingo 20 de setiembre, momento en el que se alcanzó el pico máximo de 18.060 clientes a oscuras de manera simultánea.

El informe del EPRE precisó que las fuertes ráfagas provocaron 158 contingencias repartidas en 64 distribuidores de media tensión. Las zonas que sufrieron el mayor impacto por la cantidad de usuarios afectados fueron:

CAVIC - Calle Rodríguez: 14.207 suministros

Ullum - Ullum Rural: 7.707 suministros

Angaco - Nacional Norte: 6.830 suministros

La Bebida - Valle Grande: 6.398 suministros

Sarmiento - Benavídez: 5.289 suministros La magnitud de las interrupciones se vio reflejada en la cantidad de llamadas de los usuarios. Hasta la mañana del lunes se contabilizaron 2.684 reclamos (mientras que en un domingo habitual el promedio apenas roza los 142 casos diarios), de los cuales 604 continuaban en pleno tratamiento.

Daño en artefactos y teléfonos de emergencia Ante la posibilidad de que los cambios de tensión o cortes hayan producido averías en instalaciones eléctricas familiares o la quemadura de electrodomésticos, el EPRE aclaró que los usuarios afectados pueden iniciar de inmediato el reclamo de resarcimiento económico ante la distribuidora correspondiente. El ente regulador auditará cada caso de forma directa para asegurar el pago o reparación de los artefactos dañados.