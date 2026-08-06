San Juan fortalece su agenda verde con un acuerdo entre Ambiente y EPSE

San Juan dio un nuevo paso para fortalecer sus políticas ambientales y energéticas. La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Energía Provincial Sociedad del Estado, EPSE, firmaron un convenio destinado a profundizar la cooperación y avanzar de manera coordinada en iniciativas de interés común.

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El acuerdo permitirá consolidar un marco institucional para que ambos organismos compartan conocimientos, capacidades técnicas y experiencias. El objetivo es aprovechar los recursos disponibles, evitar esfuerzos aislados y generar soluciones que combinen protección ambiental, innovación y aprovechamiento sustentable de la energía .

La firma abre la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos, actividades de capacitación, asistencia técnica e intercambio de información. Cada iniciativa específica podrá organizarse posteriormente mediante acuerdos complementarios, en los que se establecerán los objetivos, los plazos y las responsabilidades de cada organismo.

La articulación resulta estratégica porque muchas de las políticas ambientales actuales están relacionadas directamente con la energía. Entre ellas aparecen la eficiencia energética, el aprovechamiento de fuentes renovables, la reducción de emisiones y la transformación de residuos en recursos útiles.

El convenio también permitirá que los equipos profesionales de las dos instituciones intercambien experiencias y fortalezcan sus conocimientos. De esta manera, la Provincia busca mejorar la planificación y acelerar la ejecución de acciones con impacto positivo para la comunidad.

Una alianza que ya tiene antecedentes en San Juan

Ambiente y EPSE mantienen desde hace tiempo una agenda de colaboración. En abril de 2025, por ejemplo, ambos organismos organizaron en Anchipurac una capacitación sobre la evolución de la matriz energética provincial, destinada a que guías y técnicos pudieran transmitir a los visitantes los avances de San Juan en energía solar, hidráulica, eólica y geotérmica.

Otro de los proyectos que reúne a ambas áreas es VERSU, la iniciativa de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos. EPSE informó en marzo de 2026 que las nuevas obras se ejecutan junto con la Secretaría de Ambiente y el municipio de Sarmiento, con el propósito de convertir residuos en una oportunidad para generar energía y promover un modelo de economía circular.

El nuevo convenio busca darle mayor continuidad y previsibilidad a esa relación institucional. La intención es que el trabajo compartido no quede limitado a proyectos puntuales, sino que se transforme en una política sostenida para acompañar el desarrollo de la provincia.

San Juan apuesta por un desarrollo más sustentable

EPSE es la empresa estatal encargada de estudiar, administrar y desarrollar los recursos energéticos provinciales, con participación en proyectos solares, hidroeléctricos y otras fuentes renovables. La Secretaría de Ambiente, en tanto, tiene a su cargo la protección de los recursos naturales y la implementación de las políticas de sustentabilidad.

La combinación de esas funciones permitirá abordar los proyectos desde una mirada integral: generar energía, cuidar los recursos, incorporar tecnología y reducir el impacto ambiental.

Con esta alianza, San Juan refuerza su apuesta por un desarrollo que combine crecimiento, energías limpias y protección del ambiente, aprovechando la experiencia de dos organismos provinciales que ya trabajan sobre desafíos comunes.