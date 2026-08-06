Un apostador en Capital ganó $25 millones en la Quiniela de San Juan

El premio mayor del sorteo nocturno se vendió en una agencia de Capital.

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador que jugó en el departamento Capital se convirtió en el ganador del premio mayor de la Quiniela Oficial de San Juan y se llevará 25 millones de pesos, según informó la Caja de Acción Social.

El premio corresponde al sorteo nocturno N° 13.989, realizado este miércoles 5 de agosto, y favoreció al número 1726. El ticket ganador fue comercializado en la Agencia 625, ubicada en el departamento Capital.