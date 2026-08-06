Un apostador en Capital ganó $25 millones en la Quiniela de San Juan

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador que jugó en el departamento Capital se convirtió en el ganador del premio mayor de la Quiniela Oficial de San Juan y se llevará 25 millones de pesos, según informó la Caja de Acción Social.
El premio mayor del sorteo nocturno se vendió en una agencia de Capital.
La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador que jugó en el departamento Capital se convirtió en el ganador del premio mayor de la Quiniela Oficial de San Juan y se llevará 25 millones de pesos, según informó la Caja de Acción Social.
El premio corresponde al sorteo nocturno N° 13.989, realizado este miércoles 5 de agosto, y favoreció al número 1726. El ticket ganador fue comercializado en la Agencia 625, ubicada en el departamento Capital.
Desde la Caja de Acción Social informaron que el premio prescribe el próximo 15 de agosto de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para realizar el trámite correspondiente y cobrar los $25.000.000.