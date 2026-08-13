    • 13 de agosto de 2026 - 09:42

    Semana de la Niñez con sabor a helado: Portho ofrece 2x1 con PASS en Espacio San Juan Shopping

    La promoción estará disponible del 13 al 15 de agosto en Espacio San Juan Shopping y es exclusiva para socios de PASS.

    Portho se suma a la Experiencia PASS con un 2x1 en helados durante la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping.

    Portho se suma a la Experiencia PASS con un 2x1 en helados durante la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pocas cosas combinan tanto con una salida familiar como un helado. Y durante la Semana de la Niñez habrá una oportunidad para compartirlo gastando menos: Portho ofrecerá 2x1 en helados de una o dos bochas para los socios de PASS.

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    El beneficio podrá utilizarse el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto dentro de Espacio San Juan Shopping.

    De esta manera, quienes activen la promoción podrán optar por la presentación de una o dos bochas y acceder al 2x1 durante cualquiera de las tres jornadas previstas.

    Beneficios exclusivos con Club PASS

    Los interesados deben ingresar a https://vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar/, registrarse y activar el beneficio para aprovechar las promociones exclusivas durante el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto en Espacio San Juan Shopping.

    Allí podrán completar sus datos y descargar la tarjeta virtual gratuita de PASS para utilizarla en las marcas y locales gastronómicos adheridos. Además, durante los días de la promoción habrá personal de PASS en el shopping para ayudar con la descarga de la app y el acceso a los beneficios.

    En Espacio San Juan Shopping, esta semana se juega en familia

    La propuesta va mucho más allá de los descuentos. En la previa del Día de la Niñez, Espacio San Juan Shopping preparó una agenda para compartir entre grandes y chicos.

    Jueves 13 y viernes 14 de agosto, de 19 a 21: habrá juegos de mesa clásicos como dominó, naipes, dados y bingo. En paralelo se realizará un taller de armado de aviones de madera balsa, con cupo limitado a 30 personas por jornada. Quienes no consigan lugar podrán participar de los juegos de mesa.

    Sábado 15, desde las 19: llegará ClasiClown, un espectáculo en el que dos artistas de clown reversionarán clásicos como Don Quijote y Romeo y Julieta con humor, juegos e interacción con el público.

    Fuertes descuentos en el resto de los locales

    Además, distintos comercios del shopping ofrecen importantes rebajas:

    • Hasta 50% off: Grisino, Owoko, Sarkany, Praga, Ona Saez, Bensimon, Paula Cahen D'Anvers, Espacio M, Akiabara / Alló Martinez Martínez / Ayres y Rapsodia.
    • Hasta 40% off: Atomik, ModaShop, Portsaid y Heben.
    • Hasta 30% off: Kevingston y City Girl.
    • Hasta 20% off: Olenka, Devré, Prototype y Tecnot.

    Con esta completa agenda, Espacio San Juan Shopping invita a las familias sanjuaninas a compartir tres días distintos: para jugar, para descubrir y reírse juntos, dándole a la Semana de la Niñez el lugar que se merece, en compañía de quienes más importan.

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