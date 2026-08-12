¿Te gusta la milanesa a caballo? Aprovechá el 2x1 de PASS por la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping

Una de las comidas más clásicas también tendrá su beneficio especial en la previa del Día de la Niñez . El Palacio de la Milanesa ofrecerá 2x1 en milanesa a caballo para los socios de PASS que se acerquen a Espacio San Juan Shopping.

En Espacio San Juan Shopping, esta semana se juega en familia y PASS acompaña con 2x1 en gastronomía

Merienda XL para dos personas: Mokka tendrá 2x1 con PASS por la Semana de la Niñez

El beneficio podrá aprovecharse el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto y forma parte de una batería de promociones gastronómicas preparadas especialmente para esos tres días.

Así, una salida de compras, juegos o entretenimiento puede terminar también alrededor de la mesa con dos milanesas a caballo por el valor de una .

Los interesados deben ingresar a https://vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar/ , registrarse y activar el beneficio para aprovechar las promociones exclusivas durante el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto en Espacio San Juan Shopping .

Allí podrán completar sus datos y descargar la tarjeta virtual gratuita de PASS para utilizarla en las marcas y locales gastronómicos adheridos. Además, durante los días de la promoción habrá personal de PASS en el shopping para ayudar con la descarga de la app y el acceso a los beneficios.

En Espacio San Juan Shopping, esta semana se juega en familia

La propuesta va mucho más allá de los descuentos. En la previa del Día de la Niñez, Espacio San Juan Shopping preparó una agenda para compartir entre grandes y chicos.

Jueves 13 y viernes 14 de agosto, de 19 a 21: habrá juegos de mesa clásicos como dominó, naipes, dados y bingo. En paralelo se realizará un taller de armado de aviones de madera balsa, con cupo limitado a 30 personas por jornada. Quienes no consigan lugar podrán participar de los juegos de mesa.

Sábado 15, desde las 19: llegará ClasiClown, un espectáculo en el que dos artistas de clown reversionarán clásicos como Don Quijote y Romeo y Julieta con humor, juegos e interacción con el público.

Fuertes descuentos en el resto de los locales

Además, distintos comercios del shopping ofrecen importantes rebajas:

Hasta 50% off: Grisino, Owoko, Sarkany, Praga, Ona Saez, Bensimon, Paula Cahen D'Anvers, Espacio M, Akiabara / Alló Martinez Martínez / Ayres y Rapsodia.

Grisino, Owoko, Sarkany, Praga, Ona Saez, Bensimon, Paula Cahen D'Anvers, Espacio M, Akiabara / Alló Martinez Martínez / Ayres y Rapsodia. Hasta 40% off: Atomik, ModaShop, Portsaid y Heben.

Atomik, ModaShop, Portsaid y Heben. Hasta 30% off: Kevingston y City Girl.

Kevingston y City Girl. Hasta 20% off: Olenka, Devré, Prototype y Tecnot.

Con esta completa agenda, Espacio San Juan Shopping invita a las familias sanjuaninas a compartir tres días distintos: para jugar, para descubrir y reírse juntos, dándole a la Semana de la Niñez el lugar que se merece, en compañía de quienes más importan.