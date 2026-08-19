Ranking de gobernadores: Marcelo Orrego se consolida entre los mandatarios mejor valorados del país

El tablero político nacional volvió a actualizarse con el relevamiento mensual de la consultora CB, que mide la imagen positiva de los gobernadores argentinos. En el reporte correspondiente a agosto de 2026, el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, logra sostenerse en los niveles de valoración que lo ubican como uno de los referentes provinciales con mejor percepción en su distrito, un dato clave en un escenario donde los gobernadores del interior buscan ganar peso en la agenda nacional.

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Susana Laciar lidera el ranking nacional de intendentes y Orrego se mantiene entre los gobernadores mejor valorados

CB Global Data publica mes a mes, además, un ranking con la imagen de los 18 presidentes de América Latina, y mide también a los alcaldes de las capitales de la región, entre otros trabajos.

Según el informe, el podio nacional de este mes es liderado por Rolando Figueroa (Neuquén), con un 55,7% de imagen positiva, seguido de cerca por Osvaldo Jaldo (Tucumán), con un 55,1%, y Hugo Passalacqua (Misiones), con un 53,4%. En este tablero federal, Orrego se mantiene entre el grupo de gobernadores que logran preservar un saldo favorable, consolidando su gestión provincial frente a los desafíos económicos del país.

Tendencia: Mientras algunos mandatarios de larga trayectoria enfrentan una caída en sus niveles de aprobación, los gobernadores que apuestan a la gestión y la cercanía territorial han logrado blindar sus números de imagen.

Contexto nacional: La valoración ciudadana refleja no solo el cumplimiento de promesas de campaña, sino también el manejo de la relación política con el Gobierno nacional en un año marcado por la búsqueda de equilibrios presupuestarios.

¿Qué evalúa el ciudadano hoy?

El estudio indica que, para los habitantes de las provincias, la valoración de sus gobernadores depende principalmente de tres pilares:

Gestión de servicios públicos: La eficiencia en salud, seguridad y educación sigue siendo el principal motor de la aprobación.

Identidad política: En un país cada vez más federal, los ciudadanos valoran la defensa de los intereses provinciales por encima de las alineaciones partidarias con el poder central.

Situación económica local: La capacidad de cada mandatario para dinamizar la economía regional y atraer inversiones es hoy un factor determinante en la opinión pública.

Con el cierre del segundo semestre en marcha, el desafío para el gobernador sanjuanino y sus pares es mantener la estabilidad en los indicadores de gestión. Según los analistas, la clave de los próximos meses estará en la capacidad de proyectar una imagen de "gobernador gestor" capaz de navegar las aguas de la política nacional sin descuidar el "termómetro" social de cada provincia.