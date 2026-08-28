    • 28 de agosto de 2026 - 12:47

    San Juan se convierte en la capital del patín: 1.900 deportistas competirán durante 19 días

    El Campeonato Nacional de Patinaje Artístico comenzará este domingo y reunirá a delegaciones de todo el país en el Velódromo Vicente Chancay.

    El Velódromo Vicente Chancay recibirá a 1.900 patinadores provenientes de todo el país.

    El Velódromo Vicente Chancay recibirá a 1.900 patinadores provenientes de todo el país.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del deporte nacional. Desde este domingo 30 de agosto y hasta el 17 de septiembre, un total 1.900 patinadores de distintos puntos de la Argentina llegarán a la provincia para disputar el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico 2026.

    Leé además

    River busca jóvenes talentos en Jáchal: cuándo será la prueba

    River llega a Jáchal para buscar futuros talentos: una oportunidad para los chicos de San Juan
    Nacional. San Juan se convertirá en el epicentro argentino del Patinaje Artístico con casi 2000 patinadores en acción.

    San Juan recibirá a 1.900 patinadores de todo el país en el Velódromo Chancay

    La competencia tendrá como escenario al Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, y ofrecerá nada menos que 19 jornadas consecutivas, con actividad prácticamente desde primera hora de la mañana hasta la noche. El calendario contempla 223 tandas de competencia distribuidas en 17 categorías, convirtiendo al certamen en una de las grandes citas deportivas que recibirá San Juan durante las próximas semanas.

    Casi tres semanas de patinaje en San Juan

    La magnitud del campeonato se reflejará no solamente sobre la pista. La llegada de cerca de dos mil competidores implica también el desembarco de entrenadores, familiares, dirigentes y acompañantes provenientes de diferentes provincias, generando movimiento turístico, gastronómico y hotelero durante casi tres semanas.

    El programa reunirá categorías de distintas edades y niveles competitivos, desde Tots, Mini e Infantil hasta Cadete, Juvenil, Junior y Senior, con especialidades como libre, danza, figuras obligatorias, inline y parejas. También habrá participantes de los niveles Internacional World Skate, Nacional A, Nacional B e Intermedia.

    La primera jornada será este domingo 30, con actividad oficial desde la mañana y competencias de las categorías Senior y Junior, entre otras. El cronograma continuará diariamente hasta el jueves 17 de septiembre, con prácticas, competencias y premiaciones a lo largo de todo el torneo.

    El cronograma completo del Campeonato Nacional

    Para quienes quieran seguir a un deportista o conocer exactamente qué categoría compite cada jornada, la organización publicó la programación completa del Nacional, con horarios, prácticas y premiaciones.

    Además, la organización dispone de una programación digital que permite buscar cada categoría y consultar rápidamente el día y horario en el que competirá. Los deportistas deben presentarse en el velódromo una hora y media antes del inicio de su categoría, y los horarios pueden sufrir ajustes durante el desarrollo del campeonato.

    Cómo conseguir entradas

    Las entradas se venden de manera digital. La preventa por jornada tiene un valor de $13.000 más cargo por servicio, mientras que también existen abonos para quienes quieran asistir varios días: dos jornadas desde $24.000, tres desde $35.000 y cuatro desde $46.000, siempre más el cargo correspondiente.

    Con miles de patinadores, familias acompañando y jornadas que se extenderán durante buena parte del día, el Velódromo Chancay cambiará durante casi tres semanas las bicicletas por los patines para recibir una de las competencias más importantes del calendario nacional de la disciplina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El curso provincial de guardavidas recibió el aval de la UNSJ.

    El curso de guardavidas de San Juan dio un salto clave: recibió el aval oficial de la UNSJ

    Eclipse lunar. Foto: Valentina Martínez Garay.

    Las mejores imágenes del eclipse en San Juan y el mundo: así se vio la "Luna de Sangre"

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Este es el pronóstico del tiempo en San Juan para este viernes 28 de agosto

    reaccion positiva y altas expectativas: el mercado inmobiliario de san juan celebra los nuevos creditos hipotecarios

    Reacción positiva y altas expectativas: el mercado inmobiliario de San Juan celebra los nuevos créditos hipotecarios