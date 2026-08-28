El curso de guardavidas de San Juan dio un salto clave: recibió el aval oficial de la UNSJ

El Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico alcanzó un nuevo reconocimiento para su trayectoria formativa: recibió el aval oficial de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , fortaleciendo una propuesta que desde hace años prepara a quienes tienen la responsabilidad de prevenir accidentes y actuar ante emergencias en los espacios acuáticos de la provincia.

La incorporación del respaldo universitario representa un avance para un curso impulsado por la Secretaría de Deporte de San Juan , que combina preparación física, conocimientos técnicos, rescate, primeros auxilios y prácticas específicas en ambientes naturales. La capacitación se extiende durante buena parte del año y apunta a formar profesionales preparados para intervenir tanto en piletas como en ríos y diques.

El reconocimiento llega, además, en medio de un proceso de articulación que ya venía desarrollándose con la UNSJ. Durante agosto, los aspirantes participaron del taller “Deporte, equidad y convivencia” , dictado por profesionales de la Universidad, con contenidos orientados a la inclusión, el respeto y el vínculo con la comunidad en ámbitos deportivos y recreativos.

Ser guardavidas en San Juan implica mucho más que saber nadar. Los aspirantes atraviesan una preparación exigente que incorpora capacidades para prevenir riesgos y responder ante situaciones críticas.

Durante el ciclo 2026, por ejemplo, los estudiantes sumaron prácticas especializadas de buceo junto al Cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan , con entrenamiento destinado a tareas de búsqueda, prevención y rescate en espejos de agua.

La formación contempla además contenidos de navegación a vela, náutica a motor, rescate en ríos, natación, estrategias de salvamento, prácticas profesionales y preparación como anfitrión turístico, un perfil especialmente vinculado con el crecimiento del uso recreativo de los diques sanjuaninos.

Para ingresar al curso se exige ser mayor de 18 años, haber completado el secundario, contar con aptitud médica y superar pruebas físicas. Entre ellas se encuentran un nado continuo de 500 metros en aguas abiertas, una carrera de 1.000 metros y evaluaciones de fuerza.

Una profesión que gana importancia en San Juan

El reconocimiento de la UNSJ aparece en un contexto de creciente demanda. Para la edición 2026 se habían registrado 192 preinscripciones para apenas 40 lugares, una muestra del interés que despertó la formación y de la consolidación de la actividad como salida profesional.

La Provincia viene ampliando al mismo tiempo su estructura de seguridad náutica. En 2024 egresaron 30 nuevos guardavidas y en 2025 se sumaron otros 27, mientras que las reválidas realizadas posteriormente dejaron cerca de 300 profesionales habilitados en San Juan.

Ese recurso humano adquirió mayor relevancia con la apertura y consolidación de espacios como Playa Segura en el Dique Punta Negra, donde durante fines de semana y feriados se registraron jornadas con alrededor de 3.000 visitantes. La seguridad también resulta indispensable para competencias de aguas abiertas, kayak, pesca deportiva y otros eventos que aprovechan los espejos de agua provinciales.

En ese escenario, el aval otorgado por la Universidad Nacional de San Juan suma respaldo institucional a una capacitación directamente relacionada con la prevención y el cuidado de vidas, y profundiza la articulación entre el deporte provincial y la universidad pública.

El curso continuará desarrollándose hasta noviembre, cuando los aspirantes completarán las últimas prácticas y evaluaciones antes de cerrar una nueva cohorte de futuros guardavidas.