    • 28 de agosto de 2026 - 14:02

    San Juan recibirá a 1.900 patinadores de todo el país en el Velódromo Chancay

    El Campeonato Nacional Absoluto 2026 reunirá a atletas de diferentes provincias en el Multipropósito Vicente Chancay.

    Nacional. San Juan se convertirá en el epicentro argentino del Patinaje Artístico con casi 2000 patinadores en acción.

    Nacional. San Juan se convertirá en el epicentro argentino del Patinaje Artístico con casi 2000 patinadores en acción.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia de San Juan se prepara para recibir a 1.900 patinadores de todo el país que llegarán para disputar el Campeonato Nacional Absoluto de Patinaje Artístico 2026, la instancia definitiva del calendario nacional.

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    San Juan se convierte en la capital del patín: 1.900 deportistas competirán durante 19 días

    Luego de las etapas correspondientes a la Copa Apertura y Copa Clausura, los atletas clasificados competirán en San Juan por el título oficial de Campeón Nacional. El Multipropósito Vicente A. Chancay será escenario de una intensa programación que comenzará el 30 de agosto y se extenderá hasta el 17 de septiembre.

    La magnitud de la convocatoria volverá a colocar a San Juan en el centro de la escena deportiva nacional. Serán 1.900 atletas, acompañados por entrenadores, equipos y familias, quienes llegarán desde diferentes puntos de Argentina para vivir una de las competencias más importantes de la temporada. Además, el 4 de septiembre, a las 20, se realizará el acto oficial de apertura.

    Recibir una competencia de estas características permite continuar posicionando a San Juan como sede de grandes acontecimientos deportivos. El acompañamiento a las federaciones y la generación de infraestructura y espacios para recibir a miles de atletas forman parte de una política que impulsa el desarrollo deportivo y contribuye a construir el San Juan del futuro.

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