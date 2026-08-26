Consultorio de Inclusión y Diversidad del Hospital Rawson, desde adentro: cómo es el espacio que acompaña y busca llegar a toda la comunidad

Dentro de lo que es el Hospital Raedon, el de mayor importancia y complejidad de San Juan, se encuentra el Consultorio de Inclusión y Diversidad , un espacio que nació hace casi dos décadas y que desde entonces se enfoca en acompañar, informar y cuidar a la comunidad sanjuanina. Si bien su atención está enfocada en integrantes de la Comunidad LGBTIQ+ y disidencias, uno de los objetivos actuales es poder llegar a cada uno de los sanjuaninos, ya que sus prestaciones no discriminan por género o identidades.

El espacio como tal nació en 2008, según recuerda la Doctora Sandra Ferrari, jefa de Infectología y una de las encargadas del consultorio. En sus inicios el proyecto para la creación del consultorio estuvo coordinado por el Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales, como una respuesta del sistema público de salud ante la vulnerabilidad y exclusión de personas travesti, trans, homosexuales y trabajadores sexuales de la provincia.

Con el paso de los años comenzó a incorporar servicios, a mutar en otros y consolidar algunos ya existentes. Ferrari destaca que durante algunos años estuvo “en pausa” el consultorio, pero la pandemia llevó a las autoridades del hospital a tomar la decisión de volver a activar el espacio. “Nosotros nunca dejamos de atender en infectología, pero de todas formas las restricciones continuaban y los pacientes no llegaban, entonces nos topábamos con diagnósticos muy avanzados en torno a enfermedades de transmisión sexual. Más allá de las muertes que tuvimos por Covid, tuvimos muchos pacientes con VIH avanzado que llegaban a morir por lo tener la terapia” , precisó la profesional.

El cambio significativo tanto para quienes acuden al consultorio como las profesionales que brindan sus servicios día a día se dio en diciembre del 2022, cuando se trasladó toda la atención a las instalaciones en donde funcionaba el servicio de Urgencias. Así, se ofrecía una mayor privacidad y autonomía, redundando en una mayor calidad de atención del paciente y una mayor comodidad de los profesionales.

“El objetivo fue contar con un lugar donde el paciente pudiera venir sin orden médica, sin importar si tiene o no obra social, y poder testearse como hacer consulta por otros temas” , indicó Ferrari. De esta manera se busca facilitar el acceso al diagnostico temprano e inicio de tratamiento de inmediato.

Aunque originalmente nació con el nombre de Consultorio de Testeos, para evitar el alejamiento de pacientes por prejuicios el espacio se consolidó como Consultorio de Inclusión y Diversidad. Su filosofía actual rechaza la sectorización de la salud y busca mantener un espacio abierto y multidisciplinar para toda la población. Es por ello que en el caso de los testeos se apunta a toda la población. “Nosotros queremos que esté abierto a todo el mundo. Hay espacios que hacen diversidad propiamente dicha, con hormonización, pero también confluyen otros servicios como psicología, nutrición, enfermería, entre otros”; indicó Ferrari.

Uno por uno, los servicios que ofrece el Consultorio de Inclusión y Diversidad del Hospital Rawson

Además de ofrecer testeos para la detección de distintas infecciones de transmisión sexual, como sifilis, VIH o hepatitis, recientemente se incorporó el testeo de chagas. A ello se suman los siguientes servicios:

Enfermería: El área fue una incorporación reciente, de este año, siendo destacada como un logro importante ya que la presencia de enfermeros y enfermeras en el consultorio facilitan la aplicación de medicamos. Ferrari señaló que, por ejemplo, ante un diagnóstico positivo de sífilis se puede iniciar con el tratamiento en lo inmediato, con una correcta administración de penicilina. Este servicio en particular opera de lunes a viernes desde las 7:30 a las 13 horas.

El área fue una incorporación reciente, de este año, siendo destacada como un logro importante ya que la presencia de enfermeros y enfermeras en el consultorio facilitan la aplicación de medicamos. Ferrari señaló que, por ejemplo, ante un diagnóstico positivo de sífilis se puede iniciar con el tratamiento en lo inmediato, con una correcta administración de penicilina. Este servicio en particular opera de lunes a viernes desde las 7:30 a las 13 horas. Servicio Social: La presencia de trabajadoras sociales es crucial para el funcionamiento del equipo interdisciplinario. Entre sus funciones se encuentra acompañar a los pacientes en la realización de algún trámite o gestionar algún beneficio social; y acompaña ante la detección de diagnósticos nuevos. Este espacio se encuentra activo de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

La presencia de trabajadoras sociales es crucial para el funcionamiento del equipo interdisciplinario. Entre sus funciones se encuentra acompañar a los pacientes en la realización de algún trámite o gestionar algún beneficio social; y acompaña ante la detección de diagnósticos nuevos. Este espacio se encuentra activo de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Consejería: Es sin duda uno de los roles más activos, ya que acompaña desde el punto de vista emocional a quienes llegan al consultorio. También asesoran y brindan información crucial sobre distintos programas, los servicios del consultorio y los tratamientos ante distintas problemáticas de salud o demandas puntuales vinculadas a la identidad de género y sexualidad. Funciona de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Es sin duda uno de los roles más activos, ya que acompaña desde el punto de vista emocional a quienes llegan al consultorio. También asesoran y brindan información crucial sobre distintos programas, los servicios del consultorio y los tratamientos ante distintas problemáticas de salud o demandas puntuales vinculadas a la identidad de género y sexualidad. Funciona de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Psicología por casos de violencia o abuso: Profesionales de psicología abocados a tratar con personas que fueron/son víctimas de violencia de género, de distinta índole, como también de distintos tipos de abuso. El servicio opera de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Profesionales de psicología abocados a tratar con personas que fueron/son víctimas de violencia de género, de distinta índole, como también de distintos tipos de abuso. El servicio opera de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Psicología de HIV: Ante un resultado positivo, generalmente se recurre a un profesional de la psicología para acompañar la comunicación del diagnóstico y contener al paciente, teniendo en cuenta que sus reacciones pueden ser desde la comprensión al temor. Además, realizan un seguimiento psicológico a pacientes diagnosticados que realizan sus tratamientos en el consultorio. La atención se da los lunes de 10 a 12 horas y también están ante urgencias.

Ante un resultado positivo, generalmente se recurre a un profesional de la psicología para acompañar la comunicación del diagnóstico y contener al paciente, teniendo en cuenta que sus reacciones pueden ser desde la comprensión al temor. Además, realizan un seguimiento psicológico a pacientes diagnosticados que realizan sus tratamientos en el consultorio. La atención se da los lunes de 10 a 12 horas y también están ante urgencias. Psicología de diversidad: Se trata de un espacio de escucha activa y guía para aquellas personas que están en la búsqueda de una identidad de género y/o sexual distinta a la que conciben en el presente. Su atención se enfoca los martes de 10 a 12 horas.

Se trata de un espacio de escucha activa y guía para aquellas personas que están en la búsqueda de una identidad de género y/o sexual distinta a la que conciben en el presente. Su atención se enfoca los martes de 10 a 12 horas. Endocrinología diversidad: Este espacio funciona ante tratamientos de hormonización entre otros vinculados a la diversidad. Opera todos los viernes de 8 a 12 horas.

Este espacio funciona ante tratamientos de hormonización entre otros vinculados a la diversidad. Opera todos los viernes de 8 a 12 horas. Atención médica de infectología: Para el seguimiento de tratamientos o dudas en torno a los mismos. La atención se brinda lunes y jueves de 13 a 16 horas.

Para el seguimiento de tratamientos o dudas en torno a los mismos. La atención se brinda lunes y jueves de 13 a 16 horas. Nutrición: Debido a que gran parte de las ITS ponen en jaque el sistema inmunológico, el seguimiento nutricional de los pacientes con distintas enfermedades es fundamental. Es por ello que el Consultorio cuenta con un equipo de nutricionistas que se encuentra disponible los jueves desde las 10 de la mañana.

Debido a que gran parte de las ITS ponen en jaque el sistema inmunológico, el seguimiento nutricional de los pacientes con distintas enfermedades es fundamental. Es por ello que el Consultorio cuenta con un equipo de nutricionistas que se encuentra disponible los jueves desde las 10 de la mañana. Centro de Testeo: Recientemente se incorporó el turno mañana, por lo que cualquier persona que dude de tener una ETS o similar se puede acercar de 8 a 11 horas y de 14:30 a 18:30 horas. Es importante aclarar que no es necesario acudir en ayunas ni tener turno previo para el testeo.

Además, en el Consultorio de Inclusión y Diversidad se brinda asesoramiento sobre IVE e ILE.

Cómo se actúa ante un resultado positivo de ETS en el Consultorio de Inclusión y Diversidad

Ante un resultado positivo de una ETS, el consultorio actúa de forma diferenciada según se trate de una infección bacteriana que es curable, o una viral que, si o si debe tener un tratamiento para controlarla, pero que no tiene cura.

En el caso de las infecciones bacterianas como sífilis o gonorrea, tras la difusión del diagnóstico y lo que conlleva la enfermedad, se procede a realizar el tratamiento para la cura, muchas veces iniciado en el mismo consultorio para su rápido combate.

Si se trata de un diagnóstico positivo de infecciones virales, específicamente VIH, el protocolo es profundamente interdisciplinario, priorizando la contención emocional y la rapidez para iniciar el tratamiento. El resultado se transmite al paciente de forma confidencial y en equipo, participando habitualmente la asistente social, consejería y psicología en caso de ser necesario. Se explica los alcances del tratamiento y la cobertura gratuita del mismo, sea por el Estado o por la obra social, y se pone énfasis en la importancia de avanzar con el testeo sobre las personas con las que se mantuvieron relaciones sexuales sin los cuidados debidos.

Durante la primera consulta, que suele ser prolongada, se realiza un examen físico completo, se le indican las vacunas necesarias y se solicitan múltiples estudios de base para determinar su estado general de salud.

El objetivo fundamental es comenzar el tratamiento antirretroviral dentro de la primera semana posterior al diagnóstico, o incluso el mismo día, si el paciente se siente preparado para procesar la información. De esa manera se busca proteger su sistema inmunológico y evitar que las defensas sigan bajando

Incorporar más servicios, los proyectos a futuro

Con una demanda diaria sostenida, el Consultorio de Inclusión y Diversidad se ha convertido en un espacio de contención, escucha y de guía para muchos sanjuaninos. Una de las principales apuestas señaladas por Ferrari es poder consolidar los servicios que hoy se prestan, y que la sociedad entienda que, si bien es un consultorio de diversidad, también es un espacio para que la comunidad en general pueda ir y despejar dudas vinculadas a ETS, que se encuentran en un alarmante crecimiento.

De cara a lo que se viene, la doctora Ferrari explicó que se busca incorporar un servicio de vacunación destinado a personas inmunocomprimidas. “Tenemos el vacunatorio central del hospital que es completo y para todos, pero como justo frente a nosotros está el área de trasplante, el próximo objetivo de este consultorio es que los pacientes puedan venir hasta aquí y vacunarse de manera más rápida y segura”, indicó la profesional.

Así, camino a cumplir las dos décadas, el espacio de salud pública que contiene a miembros de la comunidad LGBTIQ+ de San Juan y disidencias se sostiene a fuerza de gestión, vocación y prestación de servicio.