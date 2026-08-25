Atención conductores: cortarán un tramo de la Avenida Libertador este miércoles

La interrupción del tránsito se debe a obras de mantenimiento vial en la calzada. Cuáles son las calles afectadas, los desvíos habilitados y los horarios del operativo.

Los conductores que transiten por la Capital deberán tomar precauciones a partir de este miércoles, ya que se ejecutará un corte total de tránsito sobre un tramo clave de la Avenida Libertador General San Martín. La medida responderá a trabajos de repavimentación y mejoras en la infraestructura vial programadas por los equipos técnicos.

Según se informó oficialmente, la interrupción del flujo vehicular abarcará las inmediaciones de la avenida en un sector estratégico, por lo que se generará un importante despliegue de personal de Tránsito y señalización en las esquinas aledañas para ordenar la circulación.

Sectores afectados y rutas alternativas Para evitar demoras y atascamientos en las horas pico, las autoridades recomendaron evitar la zona intervenida y utilizar vías alternativas para el desplazamiento este-oeste y viceversa.

Se trata del tramo que comprende la avenida, entre España y Las Heras, en Capital, frente al Centro Cívico. Esta primera etapa comprenderá la calzada norte de la avenida. El corte será a partir del mediodía, y estará habilitada en doble sentido de circulación la calzada sur de Libertador.

De esta manera se habilitará nuevamente la doble circulación en el tramo de calle Las Heras entre Libertador y San Luis, para aquellos que circulen por otras arterias de este a oeste y quieran retomar la avenida principal.