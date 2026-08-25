    • 25 de agosto de 2026 - 18:54

    Naturgy activó protocolo de emergencia por las ráfagas de Zonda y el cambio al viento Sur

    Se esperan ráfagas de Zonda que podrían superar los 70 km/h durante la tarde, seguidas por un brusco cambio al viento Sur. La distribuidora eléctrica pidió extremar la precaución en los hogares y habilitó una línea de emergencia las 24 horas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Frente a la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la llegada de viento Zonda seguido por el posterior ingreso de viento Sur, la empresa distribuidora de energía Naturgy emitió un comunicado urgente con recomendaciones de seguridad para la comunidad sanjuanina, con el objetivo de prevenir accidentes en la vía pública y en los hogares.

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    De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno del Zonda comenzará a hacerse sentir con mayor intensidad durante las horas de la siesta y la tarde de este miércoles, alcanzando ráfagas superiores a los 70 km/h. Hacia la noche, se prevé el ingreso de una corriente de viento del sector Sur con velocidades estimadas en hasta 60 km/h, provocando un marcado cambio de condiciones.

    Las medidas de prevención sugeridas por la empresa

    Ante la combinación de intensas corrientes de aire y la sequedad ambiental, desde Naturgy recomendaron adoptar los siguientes recaudos:

    En el hogar: Cerrar de forma hermética puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan provocar accidentes o el ingreso masivo de tierra.

    Ahorro y seguridad eléctrica: Desconectar los artefactos eléctricos que no se encuentren en uso para protegerlos de eventuales variaciones en la tensión.

    Precaución en la vía pública: Evitar salir a la calle salvo que resulte estrictamente necesario. Bajo ninguna circunstancia manipular cables caídos, ni acercarse a postes, cables sueltos o transformadores dañados.

    Riesgo de incendios: Se prohíbe terminantemente encender fuego en espacios abiertos, dado que el Zonda facilita la rápida propagación de las llamas.

    Guardias operativas y canal de emergencias

    La distribuidora confirmó que mantiene desplegado su protocolo operativo para responder ante posibles contingencias o cortes en la red eléctrica causados por la caída de ramas o infraestructura dañada por el temporal.

    Para reportar urgencias o situaciones de peligro asociadas al servicio eléctrico, Naturgy habilitó la línea telefónica gratuita 0800 666 3637, disponible las 24 horas durante todo el desarrollo de la alerta meteorológica.

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