    • 31 de agosto de 2026 - 09:14

    La Secretaría de Ambiente impulsa una feria de emprendedores sustentable en el Parque de la Biodiversidad

    Esta propuesta recreativa de la Secretaría de Ambiente se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre.

    Nuevamente la Secretaría de Ambiente organizó una Feria de Emprendedores en el Parque de la Biodiversidad.

    Nuevamente la Secretaría de Ambiente organizó una Feria de Emprendedores en el Parque de la Biodiversidad.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 15, el Parque de la Biodiversidad, dentro del predio de El Pinar en Rivadavia, se transformará en el escenario de una nueva edición de la Feria de Emprendedores, organizada por la Secretaría de Ambiente para que los sanjuaninos participen de una jornada sustentable en familia.

    Leé además

    Un sanjuanino ganó más de 20 millones de pesos gracias al Loto Plus

    Un sanjuanino ganó más de $20 millones en el Loto Plus: en qué agencia de Rawson se vendió el ticket

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Plan FinEs: abre la preinscripción para terminar la secundaria

    Plan FinEs: abre la preinscripción en San Juan para terminar la secundaria

    Esta iniciativa está coordinada por la Dirección de Ecología Urbana, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en un trabajo conjunto con el Parque de la Biodiversidad. La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro comunal que combine el apoyo al trabajo local con el compromiso ecológico.

    La Secretaría de Ambiente convoca a emprendedores

    La convocatoria reunirá a una amplia variedad de productores y artesanos de la zona, quienes expondrán e interactuarán directamente con los asistentes para comercializar productos regionales y artesanías. En esta oportunidad, la organización ha otorgado prioridad a todos aquellos proyectos e iniciativas productivas que incorporen criterios de sustentabilidad, cuidado del ambiente y conservación de los recursos naturales en sus procesos de elaboración o en su propuesta de valor. De este modo, la feria se configura como una vitrina fundamental para promover pautas de consumo responsable dentro de la comunidad.

    Recreación, sorteos y contacto con la naturaleza

    Pensada como una alternativa integral para el fin de semana, la jornada ofrecerá diversas actividades recreativas y sorteos orientados al disfrute de familias y visitantes de todas las edades. Además de recorrer los distintos puestos de los emprendedores, el público tendrá la oportunidad de adentrarse en los senderos del predio del Parque de Biodiversidad y explorar los diferentes espacios que conforman este emblemático pulmón verde, promoviendo el esparcimiento al aire libre y la puesta en valor de la biodiversidad local.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ischigualasto endurece los controles para evitar ingresos a la zona donde cayo el helicoptero

    Ischigualasto endurece los controles para evitar ingresos a la zona donde cayó el helicóptero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Clima en San Juan: así estará el tiempo este lunes 31 de agosto.

    Cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 31 de agosto: sol, 23°C y viento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un sanjuanino ganó uno de los premios del Telekino

    Telekino: un cartón vendido en San Juan ganó un premio de $3 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    nuevos incendios en el medano de oro: el fuego avanzo cerca de un loteo

    Nuevos incendios en el Médano de Oro: el fuego avanzó cerca de un loteo

    Por Redacción Diario de Cuyo