La Secretaría de Ambiente impulsa una feria de emprendedores sustentable en el Parque de la Biodiversidad

Esta propuesta recreativa de la Secretaría de Ambiente se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre.

Nuevamente la Secretaría de Ambiente organizó una Feria de Emprendedores en el Parque de la Biodiversidad.

El próximo domingo 6 de septiembre, a partir de las 15, el Parque de la Biodiversidad, dentro del predio de El Pinar en Rivadavia, se transformará en el escenario de una nueva edición de la Feria de Emprendedores, organizada por la Secretaría de Ambiente para que los sanjuaninos participen de una jornada sustentable en familia.

Esta iniciativa está coordinada por la Dirección de Ecología Urbana, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en un trabajo conjunto con el Parque de la Biodiversidad. La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro comunal que combine el apoyo al trabajo local con el compromiso ecológico.

La Secretaría de Ambiente convoca a emprendedores La convocatoria reunirá a una amplia variedad de productores y artesanos de la zona, quienes expondrán e interactuarán directamente con los asistentes para comercializar productos regionales y artesanías. En esta oportunidad, la organización ha otorgado prioridad a todos aquellos proyectos e iniciativas productivas que incorporen criterios de sustentabilidad, cuidado del ambiente y conservación de los recursos naturales en sus procesos de elaboración o en su propuesta de valor. De este modo, la feria se configura como una vitrina fundamental para promover pautas de consumo responsable dentro de la comunidad.