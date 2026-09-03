Anchipurac: debido al éxito de la propuesta, realizarán jornadas de astroturismo una vez al mes

Lo que nació como una actividad extra para ocasiones especiales pasó a integrar la agenda habitual de eventos en el lugar. Se trata de las jornadas de astroturismo en el Centro Ambiental Anchipurac , en el departamento Rivadavia, que desde ahora se realizarán una vez al mes.

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Desde la Secretaría de Ambiente confirmaron que todos los meses habrá al menos una jornada de astroturismo en el Anchipurac debido al éxito registrado en las ediciones anteriores que sumaron más participantes cada vez.

En este marco, la nueva propuesta de astroturismo se realizará el próximo sábado 5 de septiembre, destinada a acercar a las familias al conocimiento del cielo y el ambiente.

La actividad comenzará con una visita guiada y continuará con observación mediante telescopios y una charla astronómica para conocer detalles de los astros. También habrá degustación de vinos con la guía de un sommelier. Pero, como la propuesta está pensada para toda la familia, también se llevará a cabo el taller infantil “Creá tu Sistema Solar”, una instancia pensada para que los más chicos puedan aprender sobre astronomía de manera participativa.

La iniciativa forma parte de las actividades que vinculan educación ambiental, ciencia y recreación, y amplían las posibilidades de acceso de las familias sanjuaninas a experiencias educativas.

La jornada de astroturismo se realizará en dos grupos para que todos puedan disfrutar cómodamente de la actividad: el primero a las 19, y el segundo a las 19,30. El punto de encuentro será el Centro Ambiental Anchipurac.

Las reservas se realizan a través de Turismo en Contexto, al sitio indicado en la convocatoria o al teléfono 264 5429117.

La propuesta refleja una línea de gestión que busca acercar el conocimiento ambiental a la comunidad mediante experiencias concretas, vinculadas con la calidad de vida y el disfrute responsable del entorno.