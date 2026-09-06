    • 6 de septiembre de 2026 - 19:58

    Plan 50 Cuadras: este lunes cortan y repavimentan un tramo clave de calle Mendoza en el microcentro

    Este lunes continúan las tareas de bacheo y repavimentación en una de las arterias más transitadas del microcentro. Recomiendan circular con precaución y evitar la zona si es posible.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El plan de mejoras viales en la Capital continúa su marcha este lunes 7 de septiembre. Las cuadrillas municipales avanzarán con trabajos de pavimentación, bacheo y limpieza sobre calle Mendoza, en un sector altamente concurrido del microcentro sanjuanino, lo que afectará de manera directa la circulación vehicular en las inmediaciones de la plaza principal.

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    El tramo afectado y las tareas previstas

    De acuerdo al cronograma oficial, las intervenciones correspondientes al Plan 50 Cuadras se concentrarán específicamente en el tramo comprendido entre calle Mitre y calle Rivadavia.

    Los trabajos contemplan la renovación de la calzada deteriorada, tareas de saneamiento y bacheo profundo, además de la limpieza general del sector. Se trata de una arteria neurálgica para el transporte público y particular, por lo que su intervención genera un fuerte impacto en el flujo cotidiano del tránsito.

    Recomendaciones para circular y precaución en la zona

    Debido al despliegue de maquinaria pesada y operarios sobre la calzada, desde el municipio aconsejan a los automovilistas, motociclistas y peatones transitar con extrema precaución o, en lo posible, utilizar vías alternativas de circulación para evitar demoras en las horas pico.

    Por el momento, el operativo se centra en la ejecución por tramos y la evolución de los cortes dependerá del ritmo de las obras en la calzada, por lo que se recomienda atención a las indicaciones de tránsito en el lugar.

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