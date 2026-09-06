Del abrigo pesado a la manga corta: el termómetro repunta en San Juan con tardes de hasta 23 grados

Tras el paso del sistema frontal, la semana laboral en San Juan comienza con condiciones de tiempo bueno pero con una marcada amplitud térmica. Este lunes 7 de septiembre se presentará con una madrugada polar de solo 2°C, aunque el sol pleno y el alejamiento paulatino del frente permitirán que la temperatura se recupere durante la siesta hasta alcanzar los 17°C.

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El arranque de la jornada requerirá abrigo pesado, ya que el enfriamiento nocturno dejará marcas muy bajas en los termómetros durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de las horas el cielo se mantendrá completamente despejado, facilitando una rápida mejora térmica hacia el mediodía.

Además, los especialistas anticipan la presencia de brisas de viento Zonda en altura durante todo el transcurso del día, un fenómeno que suele aportar estabilidad a las condiciones meteorológicas en el llano sin alterar drásticamente la sensación térmica inicial.

Las buenas condiciones de tiempo persistirán de cara al martes 8 de septiembre, jornada en la que el termoplato continuará su tendencia al alza.

De acuerdo al detalle del servicio meteorológico, el martes se perfila de la siguiente manera:

Madrugada y mañana: Comienzo fresco con 7°C a 8°C con cielo despejado y vientos leves del sector noroeste.

Mediodía y siesta: El ambiente se tornará muy agradable, alcanzando una máxima estimada entre los 20°C y 22°C hacia las 17:00, con la aparición de algunas nubes y claros y vientos moderados del sureste con ráfagas de hasta 29 km/h. Conviene tener en cuenta que el índice UV trepará a niveles altos (hasta 6) en las horas centrales, requiriendo precaución ante la exposición solar.

Noche: El descenso será paulatino, cerrando la jornada con unos agradables 15°C a 18°C bajo un cielo parcialmente nublado.

Cómo seguirá el tiempo el miércoles

Para mitad de semana, las condiciones se mantendrán estables pero con la presencia de viento sur que marcará el ritmo de las temperaturas:

Madrugada y mañana: El miércoles comenzará templado para la época, con registros de 10°C a 12°C en las primeras horas y cielo con nubes y claros.

Mediodía y siesta: La temperatura máxima trepará hasta los 23°C hacia las 14:00 y 17:00 horas. No obstante, se sentirá el ingreso de viento del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 39 km/h y 47 km/h durante la tarde.

Noche: El descenso térmico nocturno será moderado, cerrando el día con valores que rondarán entre los 15°C y 17°C bajo un cielo parcialmente nublado.