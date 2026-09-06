    • 6 de septiembre de 2026 - 13:08

    Un corte de luz afectó a unos 9.000 usuarios en San Juan

    El inconveniente se registró este domingo por la mañana debido a una condición de mínima frecuencia a nivel nacional. El servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva y quedó normalizado en su totalidad cerca del mediodía.

    Sin luz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un corte de energía eléctrica afectó este domingo por la mañana a alrededor de 9.000 usuarios en distintos puntos de San Juan, como consecuencia de un evento registrado a nivel nacional.

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    Según informaron desde Naturgy San Juan, a las 11:22 se registró una condición de mínima frecuencia en el sistema eléctrico nacional que provocó la interrupción del suministro.

    Tras recibir la instrucción de CAMMESA para iniciar la reposición de la demanda, la empresa distribuidora puso en marcha las maniobras operativas necesarias para recuperar el servicio.

    La restitución de la energía se realizó de manera progresiva. De acuerdo con el informe oficial, a las 11:46 quedó repuesto el último distribuidor, con lo que se logró normalizar el 100% de la demanda afectada.

    Hasta el momento, las causas que provocaron el evento de mínima frecuencia se encuentran bajo análisis.

    De esta manera, el suministro eléctrico quedó completamente restablecido en la provincia luego de poco más de 20 minutos desde el inicio del inconveniente.

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