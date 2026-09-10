    • 10 de septiembre de 2026 - 06:41

    Equipos de Primera Escucha: dónde pedir ayuda ante situaciones de malestar en salud mental

    Los Equipos de Primera Escucha brindan contención y orientación psicosocial en distintos puntos de San Juan, con atención gratuita.

    Los Equipos de Primera Escucha brindan atención de manera gratuita.

    Los Equipos de Primera Escucha brindan atención de manera gratuita.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Ministerio de Salud recuerda que quienes atraviesan situaciones de malestar en salud mental pueden acercarse a los Equipos de Primera Escucha (EPE), espacios destinados a brindar escucha, contención y orientación psicosocial. Los EPE están conformados por equipos interdisciplinarios que ofrecen un espacio seguro para personas con urgencias en salud mental.

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    Dónde funcionan los Equipos de Primera Escucha

    En situaciones de malestar, crisis o urgencias de salud mental, es posible:

    • Llamar al 911.Llamar al 0800-999-0091, línea nacional de orientación y apoyo en urgencias de salud mental.
    • Acudir al centro de salud más cercano al domicilio o a la guardia de un hospital general.
    • Acudir a un EPE (Equipo de Primera Escucha).

    En este marco, la cartera sanitaria busca acercar información sobre cómo y dónde solicitar asistencia, además de orientar sobre qué hacer ante una situación de urgencia. Los EPE funcionan en:

    • -Albardón. Hospital Doctor José Giordano: lunes a sábado, excepto miércoles, de 14 a 20.
    • -Capital. Hospital Rawson: lunes a viernes, de 15 a 21; sábados, de 8 a 14.
    • -Caucete. Hospital César Aguilar: lunes a viernes, de 15 a 21; sábados, domingos y feriados, de 7 a 13.
    • -Chimbas. CAPS Monseñor Ricardo Báez Laspiur: lunes a viernes, de 13 a 18.
    • -Pocito. Hospital Federico Cantoni: lunes a domingo, de 14 a 20.
    • -Rawson. Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF): todos los días, de 15 a 21.
    • -Rivadavia. Hospital Julieta Lanteri: lunes a sábado, de 15 a 21.
    • -Rivadavia. Hospital Marcial Quiroga: lunes a viernes, de 13 a 19.
    • -Santa Lucía. CAPS Ibone Silva: martes y jueves, de 14 a 19.

    Para consultas, orientación o información, la Dirección de Salud Mental dispone de la línea 4305539 y del correo electrónico [email protected].

    El cuidado de la salud mental forma parte de una comunidad que acompaña y construye bienestar. Pedir ayuda es una forma de cuidarse.

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