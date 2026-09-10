Este es el pronóstico del tiempo del jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, el tiempo en San Juan tendrá una jornada con temperaturas que irán desde los 7° de mínima hasta los 22° de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y se cubrirá progresivamente hacia la tarde.

Durante las primeras horas del día se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 7° y vientos del sector sudeste de entre 7 y 12 km/h. Para la tarde, las condiciones serán de mayor nubosidad, mientras que la temperatura alcanzará el valor máximo previsto de 22°.

El cambio más importante aparece hacia la noche, cuando el SMN prevé chaparrones y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 15°, con viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, no se esperan ráfagas fuertes durante la jornada y la mayor posibilidad de precipitaciones se concentrará durante la noche. Para este jueves, el SMN estima una probabilidad de lluvia del 0% durante la mañana y de entre 0% y 10% durante la tarde.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.