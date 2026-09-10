Los Andes presentó en la Asamblea de Adepa su estrategia de archivo e inteligencia artificial para la transformación digital

La Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) , que se desarrolla en Tucumán, reunió a directivos y editores de medios de todo el país para debatir los desafíos que enfrenta la industria. En ese marco, diario Los Andes presentó su experiencia de transformación digital y recuperación de su archivo histórico .

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La exposición estuvo a cargo de Pablo Dellazoppa, director de Contenidos de Los Andes , quien detalló el proyecto desarrollado junto a Google News dentro del programa “Innovación con impacto: proyectos para transformar los medios argentinos”.

El eje de la presentación fue el rescate del patrimonio periodístico de Los Andes , un medio que cuenta con casi 143 años de historia . El proyecto busca recuperar el valor de los contenidos históricos y, al mismo tiempo, integrarlos a la producción periodística actual.

Pablo Dellazoppa, director de Contenidos de Los Andes en la Asamblea de Adepa

“En un mundo donde los algoritmos y la IA relativizan los contenidos, gestionar los archivos y hacerlos parte de nuestra tarea cotidiana es un recurso más que pone en valor la tarea del periodismo y los medios”, sostuvo Dellazoppa durante la presentación.

El proyecto demandó un amplio trabajo de restauración y recuperación documental. Los Andes llevó adelante el operativo junto a especialistas del Consejo Institucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) , bajo la orientación de la historiadora Beatriz Bragoni y con la participación de pasantes de la Universidad Nacional de Cuyo.

Para recuperar el material fueron necesarios químicos especializados y distintas técnicas de restauración. El objetivo fue preservar cerca de 50.000 ediciones en papel, algunas de las cuales se remontan a 1883.

Ese patrimonio comenzó a tomar una nueva dimensión con la creación de Los Andes Siempre, una marca que funciona como sección editorial dentro del sitio web del diario y que también cuenta con perfiles propios en redes sociales.

EN EQUIPO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Historia, periodismo y recuperación digital de uno de los archivos más grandes del país.

La iniciativa apunta a que las publicaciones históricas no queden únicamente como material de consulta, sino que puedan convertirse en una fuente para generar nuevos contenidos periodísticos, recuperar acontecimientos y aportar contexto a los temas de actualidad.

Como parte de la próxima etapa, el diario prevé ampliar el acceso al archivo mediante Los Andes Pass, con una propuesta de membresía de bajo costo. También se contempla ofrecer el acceso al público general a valores accesibles.

El caso presentado en la Asamblea de Adepa plantea así una estrategia de transformación que combina archivo, tecnología e inteligencia artificial, con el objetivo de recuperar contenidos históricos y utilizarlos como un activo diferencial de los medios frente a un escenario marcado por los algoritmos y los cambios en los hábitos de consumo de información.