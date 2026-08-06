    • 6 de agosto de 2026 - 14:19

    San Cayetano: el cronograma completo de misas, procesión y actividades para este 7 de agosto en Chimbas

    Miles de fieles volverán a congregarse en el Santuario de San Cayetano para participar de las celebraciones patronales. Habrá misas durante toda la jornada, bautismos y la tradicional procesión por las calles del barrio.

    El 7 de agosto habrá 4 misas en honor&nbsp; a San Cayetano en el santuario de Chimbas.

    El 7 de agosto habrá 4 misas en honor  a San Cayetano en el santuario de Chimbas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad católica de San Juan se prepara para vivir este viernes 7 de agosto una de las manifestaciones de fe más convocantes del año. El Santuario de San Cayetano, en el barrio Parque Industrial de Chimbas, recibirá a miles de peregrinos.

    Leé además

    San Cayetano.

    Dia de San Cayetano: cuál es su historia y cómo es su oración
    El 7 de agosto habrá 4 misas en honor  a San Cayetano en el santuario de Chimbas.

    Chimbas se prepara para vivir las patronales en honor a San Cayetano: conocé el cronograma completo

    Las actividades comenzarán apenas iniciado el día y se extenderán hasta la noche. Las puertas del Santuario estarán abiertas durante toda la jornada para recibir a los sanjuaninos que llegarán para agradecer, pedir trabajo o encomendar a sus familias al santo patrono del pan y del trabajo.

    00:05: Misa de medianoche y apertura oficial de la festividad.

    08:00: Santa Misa.

    10:00: Santa Misa.

    12:00: Bautismos.

    16:00: Procesión por las calles del barrio y posterior misa central.

    20:00: Santa Misa de cierre.

    El momento más esperado será la procesión de las 16, cuando la imagen de San Cayetano recorra las calles acompañada por miles de fieles, antes de la celebración eucarística principal.

    La Novena finaliza hoy

    Este jueves, como preparación espiritual para la fiesta patronal, culminará la tradicional Novena. Los horarios de las celebraciones de hoy, son los siguientes:

    19:00: Exposición al Santísimo Sacramento.

    19:00: Rezo del Santo Rosario.

    20:00: Santa Misa.

    Cómo llegar al Santuario de San Cayetano

    El Santuario de San Cayetano, ubicado en el Barrio Parque Industrial, en Chimbas, podrá ser visitado utilizando distintas líneas del transporte público.

    Los colectivos que llegan hasta la zona son:

    • Línea 40
    • Línea 402
    • Línea 403
    • Línea 404

    Como cada año, se espera una importante concurrencia de fieles provenientes de distintos departamentos de San Juan para participar de una celebración que ya forma parte de las tradiciones religiosas más importantes de la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Este es el pronóstico del tiempo para este viernes.

    Luego del viento, mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes 7 de agosto

    ia en las aulas y los desafios que enfrentan docentes y estudiantes en san juan, analizado por actores educativos

    IA en las aulas y los desafíos que enfrentan docentes y estudiantes en San Juan, analizado por actores educativos

    Por Celeste Roco Navea
    la clase magistral de olivares yapur en la catolica de cuyo: el legado de su padre y el futuro de la justicia

    La clase magistral de Olivares Yapur en la Católica de Cuyo: el legado de su padre y el futuro de la Justicia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rumbo a neuquen: jovenes de caucete recibieron kits de robotica y pelean un lugar en el certamen nacional

    Rumbo a Neuquén: jóvenes de Caucete recibieron kits de robótica y pelean un lugar en el certamen nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo