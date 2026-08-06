San Cayetano: el cronograma completo de misas, procesión y actividades para este 7 de agosto en Chimbas

La comunidad católica de San Juan se prepara para vivir este viernes 7 de agosto una de las manifestaciones de fe más convocantes del año. El Santuario de San Cayetano, en el barrio Parque Industrial de Chimbas, recibirá a miles de peregrinos.

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Las actividades comenzarán apenas iniciado el día y se extenderán hasta la noche. Las puertas del Santuario estarán abiertas durante toda la jornada para recibir a los sanjuaninos que llegarán para agradecer, pedir trabajo o encomendar a sus familias al santo patrono del pan y del trabajo.

00:05: Misa de medianoche y apertura oficial de la festividad.

10:00: Santa Misa.

12:00: Bautismos.

16:00: Procesión por las calles del barrio y posterior misa central.

20:00: Santa Misa de cierre.

El momento más esperado será la procesión de las 16, cuando la imagen de San Cayetano recorra las calles acompañada por miles de fieles, antes de la celebración eucarística principal.

La Novena finaliza hoy

Este jueves, como preparación espiritual para la fiesta patronal, culminará la tradicional Novena. Los horarios de las celebraciones de hoy, son los siguientes:

19:00: Exposición al Santísimo Sacramento.

19:00: Rezo del Santo Rosario.

20:00: Santa Misa.

Cómo llegar al Santuario de San Cayetano

El Santuario de San Cayetano, ubicado en el Barrio Parque Industrial, en Chimbas, podrá ser visitado utilizando distintas líneas del transporte público.

Los colectivos que llegan hasta la zona son:

Línea 40

Línea 402

Línea 403

Línea 404

Como cada año, se espera una importante concurrencia de fieles provenientes de distintos departamentos de San Juan para participar de una celebración que ya forma parte de las tradiciones religiosas más importantes de la provincia.