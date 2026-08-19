Argentina enviará ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto que ya dejó 312 muertos

El Gobierno argentino dispuso el envío de una misión de asistencia humanitaria a Colombia para colaborar con las poblaciones afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. El contingente estará integrado por 32 efectivos de las Fuerzas Armadas y llevará equipamiento para proveer agua potable, alimentos, comunicaciones y apoyo logístico.

Terremoto en Colombia: el Gobierno elevó a 312 la cifra de muertos

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La ayuda llega mientras continúa aumentando el saldo de la catástrofe. Colombia elevó a 312 la cantidad de personas fallecidas por el terremoto, de acuerdo con el último balance de las autoridades. El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que recibió hasta el momento 312 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

A ese número se suman 4.611 heridos y 290 personas que permanecen desaparecidas , según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualizado con corte a las 19 del martes. La emergencia alcanza a más de 294.000 personas en 470 municipios de 15 departamentos.

El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó , y afectó especialmente a ciudades y regiones del centro y occidente colombiano. Además de las pérdidas humanas, las autoridades reportaron decenas de miles de viviendas destruidas o dañadas y afectaciones en hospitales, escuelas, rutas, aeropuertos y sistemas de provisión de agua.

La denominada Operación Colombia fue coordinada por la Cancillería con los ministerios de Defensa, Seguridad y Salud, en contacto con las autoridades colombianas y la UNGRD para determinar cuáles eran las necesidades prioritarias en el terreno.

El contingente argentino contará con:

32 efectivos de las Fuerzas Armadas .

Una planta para captación, potabilización y distribución de agua .

Una cocina de campaña .

Equipamiento para mantener la cadena de frío .

Sistemas de comunicaciones radiales y satelitales .

7.500 raciones individuales de emergencia.

El canciller Pablo Quirno confirmó públicamente el operativo y explicó que el despliegue fue organizado de acuerdo con los requerimientos realizados por las autoridades colombianas.

Argentina anuncia el envío a Colombia de un contingente de asistencia humanitaria de 32 efectivos, dotado de una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de… https://t.co/bW8hBI7DEB — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 19, 2026

El canciller Pablo Quirno confirmó el envío de 32 efectivos y equipamiento humanitario para asistir a Colombia tras el terremoto.

Parte de las raciones estará destinada a las comunidades damnificadas, mientras que otra porción permitirá garantizar el abastecimiento del personal argentino durante su permanencia en territorio colombiano.

Quibdó será la base del operativo argentino

Los efectivos tendrán como centro de operaciones a Quibdó, capital del departamento de Chocó, una de las regiones más castigadas por el terremoto y próxima a la zona del epicentro. Las características geográficas del lugar plantean además un desafío logístico, debido a la selva, las fuertes precipitaciones y las limitaciones de conectividad terrestre.

Para trasladar el material se utilizará un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, mientras que los 32 integrantes de la misión viajarán en un Embraer RJ-140. El operativo quedará bajo coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y supervisión del Ministerio de Defensa.

El personal recibió previamente preparación sanitaria para trabajar en una región tropical, con vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades presentes en ese tipo de ambientes.

Uno de los objetivos prioritarios será restablecer el acceso a agua segura y reforzar la logística de alimentación y comunicaciones en las zonas donde la infraestructura quedó severamente afectada. El equipamiento argentino también podrá utilizarse para respaldar las comunicaciones de establecimientos sanitarios que continúan trabajando en medio de la emergencia.

La tragedia continúa nueve días después

El sismo ocurrió durante la mañana del 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4. Según los últimos reportes, dejó 29.548 viviendas destruidas y otras 134.124 averiadas, además de daños en 335 centros de salud y más de 3.400 establecimientos educativos. Desde entonces se registraron más de 300 movimientos posteriores.

Las tareas de rescate, asistencia a damnificados y evaluación de estructuras continúan en varias zonas del país. Hasta el último balance, 358 personas habían sido rescatadas, mientras los equipos todavía intentaban localizar a cientos de desaparecidos.

En ese escenario, Argentina se suma a la asistencia internacional con una misión orientada especialmente a las necesidades básicas y logísticas de las comunidades afectadas, mientras Colombia comienza en paralelo a dimensionar el costo de una reconstrucción que se extenderá mucho más allá de la emergencia inmediata.