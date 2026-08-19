    • 19 de agosto de 2026 - 21:50

    Imputaron a Fernando Cerimedo por el intento de femicidio de Nadia Beller en Bolivia

    La Fiscalía de Santa Cruz acusó formalmente al asesor del presidente Rodrigo Paz y excolaborador de Javier Milei. Permanece detenido y los fiscales pedirán 180 días de prisión preventiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia boliviana imputó formalmente a Fernando Cerimedo por el intento de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller, quien fue atacada a tiros días atrás en Santa Cruz de la Sierra. El asesor del presidente Rodrigo Paz y ex asesor de Javier Milei, permanece detenido en dependencias policiales y este jueves deberá comparecer ante un juez cautelar.

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    El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que la comisión de fiscales formalizó la acusación contra Cerimedo y anticipó que solicitará que permanezca en prisión preventiva durante 180 días mientras avanza la investigación.

    “En las próximas horas la comisión de fiscales va a formalizar la imputación y en un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida. Se solicitará la prisión preventiva por un plazo de 180 días”, señaló Zeballos ante los medios.

    El funcionario también remarcó que Cerimedo es considerado el “principal acusado” por el ataque y confirmó que continúa aprehendido en una celda policial.

    La víctima declaró y Cerimedo se negó a responder

    La fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión que lleva adelante la investigación, informó que Nadia Beller ya prestó declaración ante los investigadores. En cambio, Cerimedo optó por abstenerse de declarar.

    Los investigadores también incorporaron a la causa las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizaron otros procedimientos para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades en el ataque.

    Beller había relatado tras el episodio que logró sobrevivir porque fingió estar muerta durante la agresión. La abogada también manifestó sus sospechas sobre una posible participación de Cerimedo en el ataque.

    El vicepresidente boliviano apuntó contra Cerimedo

    En paralelo, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, cuestionó públicamente el nivel de influencia que tendría Cerimedo dentro del Gobierno de Rodrigo Paz.

    Lara aseguró que el argentino estuvo presente en las dos únicas reuniones de gabinete a las que le permitieron asistir y afirmó que el asesor tendría incidencia en la conformación del equipo de gobierno.

    “Sabemos que incidía en la elección de miembros del gabinete”, sostuvo el vicepresidente.

    En ese sentido, cuestionó que una persona sin un cargo formal pueda tener semejante influencia en decisiones de Estado.

    “Bolivia no puede acostumbrarse a que asesores sin cargo tomen decisiones que manejen la comunicación pública”, advirtió Lara.

    La investigación judicial continuará ahora con Cerimedo formalmente imputado y a la espera de la decisión del juez cautelar sobre el pedido de prisión preventiva.

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