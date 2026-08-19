La Legislatura aprobó el convenio con Vialidad Nacional y San Juan asumirá el manejo de las rutas nacionales por 20 años

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles el convenio entre el Gobierno provincial y la Dirección Nacional de Vialidad , por el cual la Provincia asumirá durante 20 años la gestión operativa, el financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras en distintos tramos de rutas nacionales. La votación terminó 23 a favor, 10 en contra y tres ausencias .

Cuáles son las cláusulas más importantes del convenio entre San Juan y Vialidad Nacional por las rutas nacionales: obras emblema, duración y peajes

Los legisladores que no estuvieron presentes al momento de la votación fueron Gabriel Sánchez , de Chimbas; Omar Ortiz , de Valle Fértil; y Eduardo Cabello , dirigente de la CGT y diputado justicialista. Los tres habían acompañado minutos antes el acuerdo con Vicuña, que fue aprobado por 27 votos contra 9.

El convenio fue firmado el 10 de agosto entre la Provincia y Vialidad Nacional y establece un esquema por el cual San Juan podrá intervenir en corredores que hasta ahora estaban bajo la órbita directa del organismo nacional. El acuerdo contempla seis rutas nacionales , entre ellas las rutas 40, 20, 149, 150 y 153 , además de intervenciones en el nudo vial de las rutas 40 y A014.

El punto central es que San Juan asumirá con recursos provinciales el costo de las obras y del mantenimiento de los tramos incluidos. Esto comprende tareas de conservación rutinaria, mejoramiento, rehabilitación y ejecución de nuevas obras.

La titularidad de las rutas, sin embargo, no pasa a la Provincia . Los corredores continúan integrando la Red Vial Nacional y el acuerdo establece un esquema de delegación de funciones durante los 20 años de vigencia.

Entre las intervenciones consideradas estratégicas aparece la Ruta Nacional 40 Norte, un corredor minero clave para la conexión de San Juan con el norte provincial y que contempla trabajos sobre aproximadamente 135 kilómetros.

También quedan comprendidos tramos de las rutas 20, 149, 150 y 153, además de obras puntuales en el nudo vial que vincula la Ruta 40 con la A014. El objetivo planteado por el Gobierno es avanzar con obras que, bajo el esquema anterior, dependían del financiamiento y los tiempos de Vialidad Nacional.

La posibilidad de cobrar peajes

Uno de los aspectos que generó discusión alrededor del convenio es la posibilidad de implementar peajes en el futuro. El acuerdo no establece un cobro inmediato para los usuarios de las rutas involucradas, pero contempla mecanismos que permitirían a la Provincia avanzar con distintas alternativas de financiamiento, incluida la concesión de determinados corredores.

El Gobierno nacional ya habilitó a San Juan y a otras provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje para administrar, reparar, ampliar, conservar o mantener tramos de rutas nacionales.

De esta manera, el convenio no significa simplemente que la Provincia pase a "ser dueña" de las rutas. Lo que se produce es una delegación de la gestión y de las obligaciones vinculadas a las obras, mientras la infraestructura mantiene su carácter nacional.