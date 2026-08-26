La Corte anuncia los detalles del nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial: qué se sabe y qué cambios están bajo reserva

El Poder Judicial sanjuanino se prepara para abrir un nuevo concurso de ingreso, pero esta vez el proceso tendrá características diferentes a las convocatorias anteriores. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur , será el encargado de presentar los detalles este jueves a las 18, en la sede académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés. Estará acompañado por el ministra Adriana García Nieto, directora de la Escuela Judicial.

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Hasta ahora, la Corte mantiene un fuerte hermetismo sobre la modalidad que tendrán las evaluaciones. Sin embargo, hay algunas definiciones que permiten anticipar que no se tratará simplemente de repetir el esquema utilizado en 2022. Todo lo contrario. "Tiene que estar a la altura de la innovación tecnológica y de los cambios que sucedieron en el Poder Judicial. Se va a necesitar mayor profundidad en el conocimiento del trabajo en los fueros", explicaron fuentes en off.

La principal diferencia estará vinculada con las necesidades actuales de la Justicia sanjuanina. Después de una década marcada por un fuerte crecimiento de la planta de personal, el escenario cambió y ya no se proyectan incorporaciones masivas . El nuevo concurso estará orientado, en principio, a contar con postulantes para cubrir las vacantes que vayan surgiendo, principalmente por jubilaciones, renuncias u otras bajas.

Ese cambio de escenario también explica parte de la reformulación del concurso. La propia Corte viene analizando desde hace semanas cómo adaptar el sistema de ingreso a la estructura y al funcionamiento actual del Poder Judicial, que atravesó modificaciones en sus sistemas procesales, horarios, legislación orgánica y reglamentaciones.

El antecedente inmediato es el concurso realizado en 2022, que tuvo una convocatoria extraordinaria: cerca de 10.000 personas se inscribieron y finalmente 541 quedaron en condiciones de integrar el listado de aspirantes aprobado por la Corte.

A partir de entonces, ese registro fue utilizado para cubrir las vacantes administrativas y técnicas que fueron apareciendo. La nueva convocatoria, en cambio, apunta a generar un mecanismo actualizado y acorde con una demanda de personal considerablemente menor.

Por eso, uno de los interrogantes centrales pasa por saber cuántas personas serán convocadas finalmente a las distintas etapas y cómo se organizará el cronograma. La cantidad de inscriptos tendrá incidencia directa sobre la logística y los tiempos del proceso.

También se espera que haya modificaciones en las evaluaciones. En el concurso anterior, la prueba académica contempló instancias eliminatorias de dactilografía, ortografía y conocimientos jurídicos. La Corte ya anticipó que el nuevo sistema tendrá variantes, aunque todavía no se conocen cuáles serán.

Entre las posibilidades que comenzaron a generar expectativa aparece incluso una eventual actualización de los contenidos vinculada con las nuevas herramientas tecnológicas y el avance de la Inteligencia Artificial en la administración de Justicia. No obstante, hasta que la Corte presente oficialmente el esquema, no existe confirmación sobre si ese tema será incorporado como materia o contenido específico.

La modificación no sería solamente académica. El objetivo es que el mecanismo de selección responda al Poder Judicial que existe hoy y no al que tenía la provincia cuando se diseñó el concurso anterior.

En ese sentido, Olivares Yapur ya había anticipado que el nuevo proceso incorporará innovaciones y que habrá que darle "un enfoque diferente" porque cambiaron los ejes de trabajo de la Justicia.

Naturalmente, el concurso no implicará el ingreso directo de quienes lo aprueben a la planta permanente. El mecanismo funcionará como una instancia de selección de aspirantes y, posteriormente, cuando aparezcan vacantes, la Corte podrá avanzar con entrevistas y evaluaciones de perfil antes de definir una designación.

El listado que surja del proceso tendrá una vigencia determinada y será utilizado como referencia para futuras incorporaciones. De esta manera, la convocatoria busca resolver las necesidades de personal que se presenten en los próximos años sin repetir la lógica de una incorporación masiva.