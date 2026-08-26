¿Qué va a elegir el PJ? El plan de las 62 Organizaciones para chocar con el movimiento de Cabello en el 2027

La reelección de Eduardo Cabello al frente de la CGT Regional San Juan profundizó las diferencias dentro del movimiento obrero provincial. Desde las 62 Organizaciones Peronistas , que decidió no participar de la elección luego de haber evaluado presentar una lista alternativa, cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló el proceso y ratificaron su decisión de construir un espacio sindical y político por fuera de la conducción de la central obrera. ¿Qué va a elegir el PJ?

Milei celebró la media sanción de la reforma del BCRA: "Un paso fundamental para erradicar la inflación"

La Corte anuncia los detalles del nuevo concurso de ingreso al Poder Judicial: qué se sabe y qué cambios están bajo reserva

El secretario general del SATSAID, Mario Quinteros , explicó en diálogo con Radio Colón que el sector desistió de competir porque, según sostuvo, nunca tuvo acceso a un padrón claro de los gremios habilitados para participar. “Las reglas del juego no estaban claras”, afirmó, y relató que el viernes previo a la elección se presentaron en la sede del SUOES y de la CGT, acompañados por un abogado, para solicitar formalmente la nómina de sindicatos que podían intervenir en los comicios. Según su denuncia, esa información nunca fue entregada.

Quinteros sostuvo que recién el día de la elección se les informó que algunos gremios que respaldaban su armado no podían participar por tratarse de organizaciones nacionales o por no haber presentado avales. El dirigente aseguró que esos avales estaban en poder del sector y consideró que se trató de un mecanismo que terminó impidiendo una competencia en igualdad de condiciones.

Uno de los principales cuestionamientos del titular del SATSAID estuvo dirigido a la intervención de dirigentes nacionales en la interna sindical sanjuanina. Quinteros mencionó las declaraciones del secretario del Interior de la CGT nacional, Héctor Daer, sobre la relación entre la conducción nacional y las regionales y sostuvo que la postura expresada desde Buenos Aires demuestra, a su criterio, que las organizaciones provinciales no cuentan con la autonomía que deberían tener.

También relató que, cuando 28 gremios confederados comenzaron a impulsar la Intersindical y reclamaron condiciones para competir, hubo llamados de dirigentes nacionales para que algunos sindicatos abandonaran ese armado. Entre ellos mencionó al jefe de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, quien, según su relato, se comunicó con secretarios Generales para pedirles que se retiraran de la iniciativa.

Para Quinteros, ese tipo de intervenciones terminó debilitando la posibilidad de una elección competitiva. “Nosotros no podíamos entrar a una elección que no iba a funcionar”, sostuvo.

El dirigente sindical también rechazó la idea de que las 62 Organizaciones Peronistas sean un espacio impulsado por Sergio Uñac. Explicó que el armado surgió como consecuencia del trabajo previo de la Intersindical y remarcó que los gremios que participan buscan conservar autonomía política.

Quinteros marcó además una diferencia con Cabello. “La CGT no es un instrumento para hacer política. La CGT es un instrumento para traerle a los compañeros temas laborales, la defensa del trabajo”, planteó durante la entrevista. En ese sentido, cuestionó que la conducción sindical mezcle la representación gremial con decisiones políticas y señaló que, desde su perspectiva, cada dirigente debe poder actuar con independencia para defender los intereses de los trabajadores que representa.

El dirigente también puso como ejemplo el desempeño de Cabello como diputado provincial y cuestionó que en algunas votaciones haya actuado en línea con el oficialismo provincial. Mencionó puntualmente el endeudamiento de la provincia y el acuerdo por los 250 millones de dólares de Vicuña como situaciones en las que, según su interpretación, no existió una discusión previa con el conjunto de los gremios para fijar una posición de la CGT.

Para Quinteros, esa situación refleja uno de los principales problemas de la actual conducción: la utilización de la estructura sindical para objetivos que exceden la defensa de los trabajadores.

El reclamo por el “tráfico de afiliados”

La denuncia más fuerte del dirigente del SATSAID estuvo vinculada al encuadramiento de trabajadores y al traspaso de afiliados entre distintos sindicatos.

Quinteros aseguró que uno de los reclamos que su sector realizó dentro de la CGT fue que determinados gremios no incorporaran trabajadores que, por su actividad, deberían pertenecer a otra organización sindical. Ante la consulta sobre si podía definirse esta situación como un “tráfico de afiliados”, respondió de manera contundente: “Totalmente”.

Según su planteo, el problema radica en que algunos sindicatos buscarían sumar trabajadores para incrementar sus ingresos, aun cuando esos empleados desarrollen tareas correspondientes a otra actividad. Mencionó como ejemplos las disputas de encuadramiento entre Comercio y otros gremios, además de conflictos que involucrarían a trabajadores de empresas vinculadas a actividades químicas, construcción, electricidad y salud.

“Te lo estás llevando para que te entre más plata a tu gremio”, sostuvo Quinteros al explicar su crítica al mecanismo. Para el dirigente, estas disputas terminan colocando los intereses económicos de las organizaciones por encima de la situación concreta de los trabajadores.

En ese marco, sostuvo que el encuadramiento debería resolverse institucionalmente a través de la Secretaría de Trabajo y, en última instancia, de la propia CGT, que es el ámbito encargado de definir a qué organización corresponde cada trabajador.

Las 62 buscan crecer en los departamentos

Frente a este escenario, Quinteros confirmó que las 62 Organizaciones Peronistas buscarán ampliar su estructura territorial en San Juan. El dirigente adelantó que comenzarán a conformar espacios en distintos departamentos con gremios y organizaciones sociales que quieran sumarse.

“La política la hacemos a través de la 62”, afirmó, y destacó que el espacio pretende tener un alcance más amplio que una estructura exclusivamente sindical porque incorpora también a organizaciones sociales y otros sectores que forman parte de la Intersindical.

Según explicó, ya existen recorridas previstas por distintos departamentos, a partir de invitaciones de intendentes, con el objetivo de activar territorialmente a las 62 y recuperar protagonismo dentro del peronismo sanjuanino.

¿Qué va a elegir el PJ?

Las elecciones en la CGT ya las ganó el Movimiento Político Sindical, la agrupación de Cabello, que además nació al calor de los gobiernos justicialistas. Pero con el renacimiento de las 62 como brazo político del sindicalismo, la pregunta es clara, qué va a elegir el Partido Justicialista. Es decir, a quién va a privilegiar en el armado de las listas para el 2027. La cúpula partidaria fue al acto de las 62 y no apareció en el acto de normalización de la central obrera sanjuanina. Ya es una señal. Sin embargo, sería extraño que el peronismo vaya a elecciones sin representantes de la CGT.