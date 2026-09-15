El Hospital 25 de Mayo realizó su primera ablación de córneas

El Hospital 25 de Mayo dio un paso histórico en materia de procuración y trasplante al realizar, por primera vez, una ablación de córneas con un equipo de profesionales propio de la institución , capacitado por el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA) y acompañado durante todo el proceso por especialistas del organismo.

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La intervención se concretó en el servicio de Clínica Médica y estuvo a cargo de un equipo conformado por diez profesionales , en su mayoría enfermeros, que fueron formados específicamente para intervenir en los procesos de procuración y ablación de córneas y globos oculares.

Este hecho transformó al Hospital 25 de Mayo en una institución que incorpora la procuración de órganos y tejidos como una actividad asistencial habitual, integrada a sus prácticas y protocolos de atención. De continuar con este proceso el nosocomio recibirá la calificación de “hospital Donante”

El proceso fue coordinado por los licenciados en Enfermería Mariana Vera y Santiago Cáceres, ambos becarios del Programa Nacional de Procuración y Trasplante del INCUCAI, quienes recibieron formación específica en técnicas de procuración y ablación.

La experiencia adquiere especial relevancia porque, por primera vez, en la periferia de San Juan se concretó un proceso completo de ablación de córneas, que comprendió desde la detección de un potencial donante hasta la comunicación con la familia y la posterior ablación del tejido.

Como parte de la preparación del equipo, se desarrolló previamente una capacitación coordinada con el INAISA y su directora, Dra. Marcela Gélvez. El objetivo fue brindar herramientas a los profesionales del hospital y a todo el personal para comprender el proceso de procuración y trasplante, identificar posibles donantes y conocer los mecanismos para dar aviso ante una situación de estas características.

La oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido llegó con el fallecimiento de un paciente que se encontraba internado en el servicio de Clínica Médica del hospital.

“Se produjo el fallecimiento e Inmediatamente se dio aviso al INAISA, quienes vinieron al hospital, se presentaron y, junto con el doctor Darío Kenny, jefe del internado, se realizó una charla con la familia”, explicó el licenciado Santiago Cáceres, uno de los becarios del INCUCAI, cohorte 2026.

El profesional destacó especialmente la actitud de los familiares frente a la propuesta de donación.

“Se le informó a la familia de todo el procedimiento, se le dio cuenta de la Ley Justina y los familiares, pese al dolor que estaban pasando, tuvieron una recepción excelente, una comunicación muy positiva con nosotros”, señaló Cáceres.

Una vez cumplidas las distintas etapas del proceso, los licenciados Vera y Cáceres realizaron el acto médico de ablación, con la asistencia del equipo de Procuración y Trasplante del INAISA, que posteriormente tuvo a su cargo el procesamiento y la distribución del tejido.