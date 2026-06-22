Lionel Scaloni, del "vamos a estar en la pelea" al plan para cerrar el grupo ante Jordania

Lionel Scaloni se mostró conforme y a gusto con el desempeño de la Selección Argentina para derrotar 2-0 a Austria y asegurarse la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. "Hoy no sufrimos, pero sabemos hacerlo. Fue un rival duro y complicado, no podíamos relajarnos", sostuvo el entrenador.

"Cuando el equipo no tiene la pelota, no nos gusta, pero el rival juega y tenés que defenderte. No queda otra", declaró sobre los pasajes del partido en los que la albiceleste perdió el dominio.

El técnico reveló que ya no sabe "qué más decir de Messi" y destacó su trabajo en los momentos donde el equipo no contaba con el control del juego: "Ayudó ocupando espacios, recuperando... Está comprometido y por algo es".

"A Cuti Romero le harán estudios en la rodilla", encendió las alarmas sobre la situación del defensor, que debió salir reemplazado por Nicolás Otamendi. "La idea es que contra Jordania esté la mayoría de los que no jugaron", contó de cara al cierre del grupo, el próximo sábado.

En cuanto a lo que se vio hasta el momento en en el torneo, Scaloni opinó: "Hay siete u ocho selecciones que pueden ser campeonas. Vamos a estar en la pelea, pero va a ser duro. Este Mundial va a pasar mucho por el aspecto físico y psicológico".

Además, se refirió a la pelea por ser el centrodelantero de la Selección y explicó que "no es fácil que Lautaro y Julián jueguen juntos: si perdemos el equilibrio, nos volvemos vulnerables".

La actuación memorable de Lionel Messi: “Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Estar comprometido es por algo y es lo que genera él. Es impresionante. Ya no sé qué más de decir. Ni se si alcanza... es eso”.

El partido de Lisandro Martínez contra Austria: “Licha siempre ha sido importante. Aun cuando no era titular y jugaban Cuti (Romero) y Otamendi, siempre ha estado presente. Ellos tres son los que arman la retaguardia y nos dan mucha seguridad. Nos pone contentos que esté bien. Lo mismo con el ingreso de Ota, que nos da esa tranquilidad y agresividad para que el equipo pueda salir a buscar arriba”.

El aporte de Alexis Mac Allister de cinco: “Nos da lo que nos da Leandro (Paredes) o Palacios. Ahora está jugando él. Además de juego, físicamente está bien. Es un chico que tiene jerarquía. Hoy está él, estamos contentos. Nos aporta mucho”.

Lionel Scaloni, otras declaraciones:

Qué les dijo durante la pausa: “Les dijimos que había cosas por mejorar. Cuando éramos pacientes moviendo la pelota de un lado a otro, encontrábamos los espacios. En un momento del primer tiempo, ellos no querían salir, propio de saber que entre líneas encontrábamos jugadores fáciles. No había que apresurarse: si la jugada tenía que durar dos minutos, que dure. Las dos o tres veces que encontramos jugadores por adentro generamos situaciones de gol”.

El bajón anímico del penal malogrado: “No deja de ser un golpe, pero el equipo había hecho dos o tres cosas muy buenas hasta ese momento. La jugada del penal fue espectacular. Culminarla hubiera sido muy bueno. Un poco sentimos la sensación de que si hacíamos ese gol iba a ser diferente. Ha vuelto el equipo a hacerlo otra vez. Hizo cosas importantes después del penal, aunque es verdad que pasaron minutos donde parecía que no pasaba nada. Es propio de la madurez que tiene este equipo. Cuando se activa Leo (Messi), se activan todos. Eso es un mérito”.

La ilusión de la gente para el Mundial: “Se ilusionan de ver al equipo como compite. Disfrutan de ver. Había familia, chicos. Tengo la suerte de tener el micrófono y ver que esos chicos se vean representados. Eso es lo mejor que se pueden llevar”.

El mérito del equipo para afrontar situaciones complejas: “Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Hoy, por momentos, sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, es verdad que no teníamos la pelota. Sufrimos, pero sabemos cómo. Eso es un mérito del equipo. Más allá de que se pueda hacer mejor, el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento. Es un rival duro, complicado, que no da una pelota por perdida. Contento por haber clasificado. Se decía que iba a ser fácil y han visto lo duro que fue. Fueron partidos complicados”.